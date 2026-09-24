Emergencia minera en Landázuri: explosión en mina de carbón deja cuatro mineros atrapados

Santander

Una emergencia minera se registra desde la noche de este jueves 24 de septiembre en la vereda El Carmen, del municipio de Landázuri, Santander, tras una explosión al interior de una mina subterránea de carbón en la que cuatro trabajadores habrían quedado atrapados.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó en un reporte preliminar que activó sus protocolos de atención y que un equipo de Salvamento y Seguridad Minera, junto con una cuadrilla de socorredores de la empresa Invercoal, se desplazó hacia la zona para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

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“Todos los esfuerzos están concentrados en un propósito, proteger la vida y lograr la ubicación de los mineros”, señaló la entidad.

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🚨 Reporte preliminar | Emergencia minera



Activamos nuestros protocolos de atención ante la emergencia reportada en la vereda El Carmen, en Landázuri, Santander, donde preliminarmente se informa de una explosión en una mina subterránea de carbón, con cuatro personas que estarían… — Agencia Nacional de Minería (@ANMColombia) September 25, 2026

Reportes de fallecidos

Medios y páginas informativas de la región reportan que los cuatro mineros habrían muerto, al parecer por inhalación de gases. Según esos reportes, organismos de socorro como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional adelantan las labores de rescate de los cuerpos con apoyo de la Alcaldía, y en el municipio se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU).

Hasta el momento, la ANM no ha confirmado oficialmente el estado de los trabajadores, y se desconoce la identidad y procedencia de las víctimas.

Difícil acceso

La mina se encuentra a cerca de cuatro horas del casco urbano de Landázuri, lo que ha dificultado el desplazamiento de los equipos de emergencia. Las causas de la explosión aún son materia de investigación.

Antecedente reciente

No es la primera tragedia minera en Landázuri este año. El pasado 10 de junio, dos personas murieron tras una falla estructural en otra mina de carbón del municipio, según confirmó la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander.

Noticia en desarrollo. Lo Que Pasa en Colombia actualizará esta información a medida que las autoridades entreguen nuevos reportes.















































































