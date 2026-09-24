Santander

Emergencia minera en Landázuri: explosión en mina de carbón deja cuatro mineros atrapados

La Agencia Nacional de Minería activó sus protocolos tras la explosión en una mina subterránea en la vereda El Carmen. Organismos de socorro adelantan labores de rescate y se instaló un PMU en el municipio.

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Ilustración de la entrada de una mina subterránea de carbón con rieles, vagoneta y casco minero
Créditos foto. Actualidad Santander

Una emergencia minera se registra desde la noche de este jueves 24 de septiembre en la vereda El Carmen, del municipio de Landázuri, Santander, tras una explosión al interior de una mina subterránea de carbón en la que cuatro trabajadores habrían quedado atrapados.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó en un reporte preliminar que activó sus protocolos de atención y que un equipo de Salvamento y Seguridad Minera, junto con una cuadrilla de socorredores de la empresa Invercoal, se desplazó hacia la zona para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

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Todos los esfuerzos están concentrados en un propósito, proteger la vida y lograr la ubicación de los mineros”, señaló la entidad.

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Reportes de fallecidos

Medios y páginas informativas de la región reportan que los cuatro mineros habrían muerto, al parecer por inhalación de gases. Según esos reportes, organismos de socorro como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional adelantan las labores de rescate de los cuerpos con apoyo de la Alcaldía, y en el municipio se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU).

Hasta el momento, la ANM no ha confirmado oficialmente el estado de los trabajadores, y se desconoce la identidad y procedencia de las víctimas.

Difícil acceso

La mina se encuentra a cerca de cuatro horas del casco urbano de Landázuri, lo que ha dificultado el desplazamiento de los equipos de emergencia. Las causas de la explosión aún son materia de investigación.

Antecedente reciente

No es la primera tragedia minera en Landázuri este año. El pasado 10 de junio, dos personas murieron tras una falla estructural en otra mina de carbón del municipio, según confirmó la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander.

Noticia en desarrollo. Lo Que Pasa en Colombia actualizará esta información a medida que las autoridades entreguen nuevos reportes.





















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