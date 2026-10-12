Eva Ferrer señala a presuntos testaferros de Verónica Alcocer y revela millonarios movimientos de dinero

Colombia

Nuevos señalamientos sobre el presunto manejo irregular de millonarios recursos alrededor de Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, salieron a la luz luego de una entrevista concedida por Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, a la revista Semana. En sus declaraciones, la exfuncionaria identificó a varios empresarios y antiguos colaboradores cercanos a Alcocer que, según su versión, habrían actuado como presuntos testaferros, administrando dinero, pagando gastos personales y participando en movimientos financieros durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Las afirmaciones incluyen supuestas operaciones en efectivo, compras en Europa y propiedades adquiridas en el exterior, situaciones que requieren verificación por parte de las autoridades competentes.



Entre los principales nombres mencionados aparece Ingrid Carolina Plata Navas, amiga cercana de Verónica Alcocer y exasesora de protocolo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). De acuerdo con Ferrer, Plata habría tenido un papel fundamental en la administración de los recursos de la exprimera dama, al punto de encargarse de pagos, viajes internacionales y movimientos de dinero en efectivo. La exconsejera sostuvo que, durante algunas visitas a Europa, Alcocer habría realizado compras de artículos de lujo utilizando tarjetas bancarias de su colaboradora, una situación que, según su interpretación, despertaría interrogantes sobre el origen de los recursos y quién asumía realmente esos gastos.



Otro de los señalados es Danilo Romero, esposo de Carolina Plata y empresario vinculado al sector de hidrocarburos, a quien Ferrer relacionó con el supuesto control financiero de los gastos de Alcocer. Según su relato, Romero habría acudido a la Casa de Nariño durante 2024 para presentar un balance de las cuentas de la entonces primera dama. En esa reunión, según la versión de la exfuncionaria, se habría conocido que los gastos acumulados durante aproximadamente un año y medio superaban el millón y medio de dólares o euros, aunque Ferrer no precisó con exactitud la moneda. Esta cifra constituye uno de los señalamientos más relevantes de la entrevista, pero no representa por sí misma una irregularidad demostrada ni cuenta, en la información publicada, con una auditoría independiente que permita establecer su veracidad.

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Las declaraciones también hacen referencia a supuestos movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo dentro de la Casa de Nariño y en una residencia relacionada con el empresario catalán Manel Grau, integrante del círculo cercano de Alcocer. Ferrer afirmó haber recibido información sobre la entrada de bolsas con dinero a estos lugares y aseguró que Carolina Plata presuntamente ejercía control sobre parte de esos recursos. Asimismo, sostuvo que la exasesora habría intervenido en la organización de desplazamientos y en contactos con personas cercanas a la exprimera dama, entre ellas su primo Mario Fernández Alcocer y el excongresista Agmeth Escaf. Sin embargo, la existencia, procedencia y destino de los supuestos recursos deberán ser establecidos mediante pruebas y actuaciones oficiales.



En la entrevista también fueron mencionados los empresarios italianos Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli, a quienes Ferrer relacionó con el supuesto financiamiento del estilo de vida de Verónica Alcocer. Según su testimonio, estas personas habrían asumido gastos de alojamiento y otras actividades personales, mientras mantenían relaciones con integrantes de su entorno. Ambos nombres también aparecen vinculados a señalamientos periodísticos sobre presuntas irregularidades relacionadas con Ecopetrol, aunque esas referencias no permiten concluir que hayan cometido delitos. Ferrer manifestó que, a su juicio, los empresarios habrían actuado como intermediarios financieros tanto de Alcocer como de Manel Grau.



Otro aspecto de las revelaciones está relacionado con posibles inversiones y adquisiciones inmobiliarias en el extranjero. La exconsejera aseguró que existirían personas encargadas de administrar propiedades y recursos vinculados al entorno de Alcocer en países como España e Italia. En informaciones adicionales divulgadas por Semana se menciona una presunta propiedad valorada en tres millones de euros en España, así como el nombre de Eduardo Ávila, quien fue embajador de Colombia en ese país. No obstante, hasta ahora los señalamientos difundidos no permiten establecer de manera concluyente la titularidad real de esos bienes, el origen de los fondos utilizados ni la existencia de operaciones de lavado de activos.



Las revelaciones adquieren mayor relevancia por otra investigación publicada por Semana sobre los desplazamientos de Verónica Alcocer durante el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con las bitácoras de vuelo que el medio aseguró haber obtenido, se registraron 149 viajes asociados a la exprimera dama entre agosto de 2022 y julio de 2026, la mayoría en aeronaves estatales. En estos registros aparece Carolina Plata en 110 ocasiones, mientras que Danilo Romero figura en cuatro desplazamientos. También se identificaron viajes de Manel Grau, Mario Fernández Alcocer y otras personas cercanas a Alcocer. Estos registros documentan desplazamientos, pero no constituyen por sí solos pruebas de testaferro, enriquecimiento ilícito o manejo irregular de dinero.



A este panorama se suma otra publicación de la revista sobre una línea de indagación que, según el medio, habría sido abierta por la fiscal Lucy Laborde dentro de actuaciones relacionadas con el caso de Nicolás Petro. Esa indagación habría contemplado posibles movimientos financieros vinculados con Verónica Alcocer y eventuales conductas relacionadas con lavado de activos. La publicación plantea interrogantes sobre el desarrollo posterior de las averiguaciones, aunque la existencia de una indagación preliminar no equivale a una acusación formal ni demuestra responsabilidad penal.

Eva Ferrer mantuvo una relación de cercanía con Verónica Alcocer desde la campaña presidencial de 2022 y posteriormente ocupó cargos en el Gobierno nacional, entre ellos la Consejería Presidencial para la Niñez y la Reconciliación. Su salida del entorno de la exprimera dama estuvo marcada por diferencias que posteriormente se hicieron públicas. Ahora, con sus declaraciones, la exfuncionaria vuelve a situar bajo escrutinio las relaciones personales, empresariales y financieras de quienes acompañaron a Alcocer durante su paso por la Casa de Nariño.



Por el momento, las afirmaciones corresponden a denuncias y testimonios difundidos en medios de comunicación, sin que la información consultada permita confirmar una decisión judicial que declare responsables a las personas mencionadas. Será responsabilidad de los organismos de investigación determinar si existen elementos suficientes para iniciar o ampliar actuaciones, establecer el origen y destino de los recursos señalados y garantizar el derecho de defensa de los involucrados. Las acusaciones de Eva Ferrer abren nuevos interrogantes sobre el manejo financiero del círculo cercano de la exprimera dama, pero deberán ser contrastadas con documentos, registros bancarios y otras pruebas antes de establecer conclusiones.

Fuentes consultada: Revista Semana