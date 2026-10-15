Asesinan a dragoneante del Inpec en Girón y circulan mensajes amenazantes

Judicial

La preocupación por la seguridad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aumentó en Santander tras el asesinato del dragoneante Diego Armando Acevedo Garzón, ocurrido la noche del miércoles 14 de octubre en el municipio de Girón. Horas después del ataque comenzaron a circular mensajes intimidatorios en los que personas desconocidas se atribuyen el crimen y anuncian nuevas acciones violentas contra integrantes de la institución.

Lo Que Pasa en Colombia conoció dos comunicaciones de contenido amenazante. Una corresponde a la fotografía de una hoja escrita a mano en la que se menciona expresamente la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, mientras que la otra es un mensaje que asegura que el homicidio del dragoneante sería el comienzo de una serie de ataques. Aunque ambos textos presentan referencias similares, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su procedencia, autenticidad ni sobre la identidad de quienes los elaboraron.

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El mensaje que amenaza a funcionarios del Inpec

El contenido de las comunicaciones genera preocupación porque sus autores no solo hacen referencia al asesinato ocurrido en Girón, sino que también anuncian un supuesto ‘plan pistola’ contra el personal penitenciario. En uno de los mensajes, personas que dicen actuar bajo instrucciones de cabecillas privados de la libertad aseguran que las acciones violentas continuarían y mencionan al personal del Inpec y a la población en general.

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Por su parte, el escrito que aparece en la fotografía está encabezado con las palabras «Girón Santander, cárcel de Palogordo». En su contenido, los responsables de la comunicación manifiestan su inconformidad con los traslados de personas recluidas en el patio 10 de seguridad del establecimiento penitenciario y advierten sobre posibles ataques contra funcionarios, trabajadores y personas ajenas al conflicto.

Los mensajes también contienen referencias al Gobierno nacional y a la denominada ‘patria milagro’. Sin embargo, estas expresiones forman parte de las comunicaciones amenazantes y no constituyen prueba de que exista una organización identificada detrás de ellas o de que el homicidio haya sido ordenado desde el centro penitenciario.

La principal preocupación radica en que quienes difundieron los escritos se atribuyen la muerte de Diego Acevedo Garzón. No obstante, esa afirmación debe ser sometida a verificación judicial, pues hasta ahora las autoridades no han establecido públicamente quién ordenó o ejecutó el crimen ni si guarda relación con las decisiones administrativas adoptadas dentro del sistema carcelario.





Así ocurrió el asesinato del dragoneante en Girón

El ataque se registró aproximadamente a las 8:10 de la noche del miércoles 14 de octubre, en un restaurante de comida argentina ubicado en el sector del Gallineral, en Girón. De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, una llamada a la línea de emergencias 123 alertó sobre una persona que había resultado herida con arma de fuego dentro del establecimiento comercial.

Una patrulla adscrita al CAI Gallineral llegó al lugar y encontró la situación que había sido reportada. La víctima fue identificada como Diego Armando Acevedo Garzón, funcionario del Inpec adscrito al establecimiento penitenciario de Girón. Según el informe conocido por este medio, presentaba una lesión por arma de fuego en la región de la cabeza, por lo que fue necesario coordinar su traslado urgente en una camioneta hacia un centro asistencial.

Aunque inicialmente se adelantaron las maniobras para intentar salvarle la vida, el dragoneante falleció debido a la gravedad de la lesión. El reporte policial señala que fue llevado a la Clínica Foscal, mientras que el comunicado del Ministerio de Justicia menciona un traslado hacia el Hospital Universitario de Santander. Esta diferencia entre los informes deberá ser aclarada por las autoridades.

Tras conocerse el homicidio, se informó a las unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y de Inteligencia Policial (Sipol), con el propósito de adelantar las labores correspondientes, recopilar información y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Ministerio de Justicia condenó el asesinato

El Ministerio de Justicia y del Derecho emitió un pronunciamiento oficial el 14 de octubre en el que rechazó el asesinato de Diego Acevedo Garzón y expresó sus condolencias a la familia, sus compañeros y a los integrantes del sistema penitenciario colombiano.

La cartera, encabezada por el ministro Iván Cancino González, solicitó que las investigaciones avancen con rapidez para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. También recordó que los trabajadores del sistema carcelario no deben estar expuestos a intimidaciones ni ataques contra su integridad.

En el comunicado, el Ministerio aclaró que los motivos del crimen siguen siendo objeto de verificación y pidió evitar especulaciones que puedan afectar las investigaciones. Esta precisión resulta especialmente importante ante la circulación de las comunicaciones amenazantes conocidas después del homicidio.

Los ataques contra funcionarios del Inpec preocupan a las autoridades

El asesinato de Diego Acevedo Garzón ocurre en medio de una situación de seguridad que ya había generado pronunciamientos del Gobierno nacional. El pasado 10 de octubre, el Ministerio de Justicia y el Inpec rechazaron un atentado contra dos dragoneantes del establecimiento penitenciario El Bosque, en Barranquilla, y alertaron sobre amenazas contra funcionarios penitenciarios y altos representantes del Estado.

En aquella oportunidad, el Gobierno reconoció que circulaban mensajes intimidatorios relacionados con los traslados de personas privadas de la libertad. También informó sobre medidas preventivas de seguridad y autoprotección, aunque aclaró que la autenticidad de esas amenazas y su posible relación con los atentados continuaban bajo investigación.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, solicitó fortalecer la protección de los trabajadores penitenciarios y sus familias, además de investigar la procedencia de los panfletos amenazantes. El organismo advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas que permitan prevenir nuevos hechos violentos contra quienes desempeñan estas funciones.

Investigan si el crimen está relacionado con amenazas anteriores

Entre los asuntos que deberán esclarecer los investigadores se encuentra la versión según la cual Diego Acevedo Garzón habría recibido amenazas aproximadamente dos meses antes de su asesinato. Esta información ha sido divulgada de manera preliminar, pero no se ha confirmado oficialmente si existían denuncias formales, medidas de protección o antecedentes directamente relacionados con el ataque.

Asimismo, será necesario determinar si los mensajes conocidos después de su muerte corresponden a una amenaza real, si fueron elaborados por personas vinculadas a estructuras delincuenciales y si existe alguna conexión comprobable con internos de la cárcel de Palogordo.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, también rechazó el homicidio y anunció la convocatoria de un consejo de seguridad metropolitano para coordinar acciones dirigidas a identificar a los responsables y reforzar la protección de los funcionarios del Inpec.

Por ahora, el asesinato del dragoneante está confirmado, pero la autoría del crimen y la procedencia de los escritos intimidatorios siguen sin establecerse. Las autoridades tienen el reto de esclarecer lo ocurrido y evaluar el riesgo que representan estas amenazas para los funcionarios penitenciarios y la comunidad.