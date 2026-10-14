“Tengo mi rendición de cuentas”: Ana Lucía Pineda responde por donaciones del terremoto

Colombia

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, rompió el silencio frente a los cuestionamientos que han surgido por el manejo de las donaciones recolectadas para ayudar a los damnificados del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. En medio de la controversia por el destino de los recursos, la esposa del presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el dinero permanece en las cuentas de su fundación y anunció que dará a conocer públicamente los documentos relacionados con los aportes recibidos durante la campaña humanitaria.

Las declaraciones se conocieron este miércoles 14 de octubre durante una entrevista concedida al programa Nuestras Mañanas, del canal Telecaribe, donde Pineda respondió a las críticas dirigidas contra la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, organización que participó en la iniciativa nacional Colombia, un solo corazón. La campaña fue impulsada para reunir ayudas económicas y humanitarias destinadas a las familias que perdieron sus viviendas y pertenencias a consecuencia del movimiento sísmico.

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La primera dama negó que se hubiera apropiado de los recursos recaudados y sostuvo que cuenta con los documentos necesarios para explicar cómo se han administrado las donaciones. También manifestó que las acusaciones realizadas durante los últimos días han afectado su imagen personal, pero insistió en que su trabajo se ha desarrollado dentro de los parámetros establecidos por la ley.

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Ana Lucía Pineda aseguró que tiene los documentos de las donaciones

Durante su intervención, Pineda manifestó que la fundación conserva los registros correspondientes a los aportes económicos recibidos y que está preparada para presentar un informe sobre su manejo. Según explicó, los recursos no han sido utilizados en su totalidad porque están destinados a una etapa posterior del proceso de recuperación de las comunidades afectadas.

"Tengo mi rendición de cuentas de la fundación y ahí reposan todos los dineros de las donaciones que recibimos durante la campaña", expresó la primera dama al referirse a las inquietudes que se han planteado sobre los recursos.

Pineda también rechazó las versiones que la señalan de haberse quedado con parte del dinero. Durante la entrevista mostró documentos que, según indicó, respaldan las actuaciones de la organización y reiteró que está dispuesta a ofrecer explicaciones sobre los aportes recibidos. No obstante, la presentación de esos documentos ante la opinión pública será fundamental para conocer los montos recaudados y verificar su utilización.

La primera dama anunció que la rendición de cuentas y los soportes financieros estarán disponibles en la página web de la fundación a más tardar el viernes 16 de octubre, después de una reunión en la que se revisará la información correspondiente a la campaña.

Uno de los aspectos centrales de la explicación entregada por Ana Lucía Pineda tiene que ver con la decisión de reservar las donaciones para una segunda etapa de atención a los damnificados. De acuerdo con su versión, mientras otras organizaciones participaron en la entrega de ayudas inmediatas, su fundación decidió orientar los recursos económicos hacia la reconstrucción de viviendas que quedaron completamente destruidas.

La primera dama explicó que esta determinación fue adoptada con el respaldo de la junta directiva de la organización, bajo el argumento de que las familias afectadas necesitan soluciones habitacionales duraderas. Por esa razón, sostuvo que los proyectos no pueden ejecutarse apresuradamente y que es necesario cumplir con los requisitos técnicos, administrativos y legales antes de iniciar las obras.

"Tomé la iniciativa de reconstruir y devolverles a los damnificados una casa que sea duradera para las familias que lo perdieron todo", manifestó Pineda durante la entrevista.

El planteamiento contempla que las donaciones se destinen a proyectos de vivienda para quienes sufrieron mayores pérdidas tras la emergencia.

La controversia por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas

Los cuestionamientos surgieron después de que diferentes sectores políticos y medios de comunicación plantearan dudas sobre la situación tributaria de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y sobre la información disponible acerca de las donaciones recibidas. Entre las inquietudes se encuentran la cantidad de dinero recaudado, el manejo de las cuentas y los mecanismos de supervisión de los recursos destinados a los damnificados.

La organización fue inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 7 de julio de 2026, antes del terremoto que afectó diferentes regiones del país. Posteriormente participó en las iniciativas humanitarias desarrolladas para apoyar a las comunidades perjudicadas por la emergencia.

En medio de la discusión, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aclaró que la fundación cuenta con Registro Único Tributario vigente y está inscrita en el Régimen Tributario Especial. La entidad también explicó que una organización sin ánimo de lucro legalmente constituida puede recibir donaciones, aunque los beneficios tributarios para los aportantes dependen del cumplimiento de requisitos específicos.

Esta aclaración responde a los cuestionamientos sobre la situación tributaria de la organización, pero no equivale a una auditoría sobre el dinero recibido ni permite establecer por sí sola cuánto se ha ejecutado o qué recursos permanecen disponibles.

La polémica ocurre dos meses después del terremoto del 10 de agosto de 2026, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y provocó graves afectaciones en diferentes regiones de Colombia, especialmente en Risaralda y su capital, Pereira.

La emergencia dejó numerosas familias sin vivienda y generó la necesidad de organizar campañas para recolectar alimentos, elementos de primera necesidad, recursos económicos y materiales destinados a la recuperación de las zonas afectadas.

Entre las iniciativas promovidas a nivel nacional estuvo Colombia, un solo corazón, campaña que reunió a organizaciones sociales, empresas y ciudadanos alrededor de las labores de asistencia. Según un balance divulgado por sus organizadores el 11 de octubre, la iniciativa había contribuido a la atención de más de 48.000 personas y a la distribución de miles de toneladas de ayuda humanitaria en diferentes departamentos.

Estas cifras corresponden al balance general comunicado por la campaña y no representan exclusivamente los resultados de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. Por ello, será necesario diferenciar las ayudas entregadas por las organizaciones participantes de los recursos que administra directamente la fundación vinculada a la primera dama.

Con el anuncio de Ana Lucía Pineda, la atención se concentra ahora en la publicación de los informes financieros que permitan conocer el destino de las donaciones. La primera dama afirmó que la información estará disponible para consulta pública y reiteró que el propósito de la fundación es apoyar a las familias que todavía enfrentan dificultades como consecuencia del terremoto.

Los documentos anunciados deberán permitir identificar los ingresos obtenidos, los gastos realizados, el dinero que permanece disponible y los proyectos a los que serán destinados los recursos. Esta información también permitirá establecer qué parte de las donaciones se encuentra comprometida para la reconstrucción de viviendas y qué avances registra la iniciativa.

Hasta el momento, los cuestionamientos sobre el manejo de los aportes no constituyen una demostración de apropiación indebida de recursos. De igual manera, las explicaciones ofrecidas por Pineda deberán contrastarse con la documentación financiera que se haga pública.

La primera dama mantiene que las donaciones están protegidas y que serán utilizadas para cumplir los compromisos adquiridos con las comunidades damnificadas. La publicación de la rendición de cuentas, anunciada para los próximos días, será el siguiente paso para responder a las inquietudes que han surgido alrededor de la campaña Colombia, un solo corazón.