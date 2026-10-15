Triste final: murieron en Colombia los hermanos siameses que soñaban con caminar

Colombia

La historia de José Luis y José Armando Cevallos Herrera, los hermanos siameses ecuatorianos que llegaron a Colombia con la esperanza de cumplir uno de sus mayores sueños, tuvo un triste desenlace. Los jóvenes, oriundos de Milagro, en la provincia del Guayas, Ecuador, fallecieron durante la madrugada de este jueves 15 de octubre de 2026, luego de presentar complicaciones de salud mientras permanecían en territorio colombiano.

Los hermanos habían llegado al país en abril de este año para someterse a un proceso de rehabilitación que les permitiera mejorar su movilidad. Desde pequeños enfrentaron numerosas dificultades debido a que nacieron unidos por el tórax y compartían algunos órganos. Sin embargo, nunca abandonaron la ilusión de poder caminar por sus propios medios, un objetivo por el que llevaban varios meses trabajando con ayuda de especialistas.

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De acuerdo con información entregada por su hermano Damián Cevallos a medios ecuatorianos, José Luis comenzó a presentar complicaciones de salud relacionadas con problemas urinarios. Posteriormente, su estado se agravó y ambos requirieron atención médica.

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El programa español Y ahora Sonsoles, de Antena 3, informó que José Luis sufrió un paro cardiorrespiratorio y que posteriormente José Armando presentó una complicación cardíaca. No obstante, hasta el momento no se ha divulgado un informe médico oficial que confirme las causas definitivas de sus fallecimientos.

La noticia causó tristeza en Milagro, ciudad donde nacieron y crecieron, y donde sus habitantes siguieron durante años la historia de estos dos hermanos que lograron superar los pronósticos médicos iniciales.

José Luis y José Armando nacieron el 8 de septiembre de 1999. Según los relatos de su familia, desde sus primeros días los médicos advirtieron sobre las dificultades que enfrentarían debido a su condición y las pocas posibilidades de supervivencia que inicialmente se contemplaban.

Sin embargo, los hermanos llegaron a los 27 años y construyeron una vida llena de experiencias. Su historia trascendió las fronteras de Ecuador y llegó a distintos programas internacionales, donde hablaron sobre sus desafíos, sus sueños y la manera en que enfrentaban las actividades cotidianas.

Durante gran parte de sus vidas utilizaron un pequeño vehículo adaptado para desplazarse, pero en los últimos meses habían comenzado un proceso de terapias con la esperanza de conseguir mayor independencia. Incluso compartieron videos en redes sociales mostrando algunos de sus avances, que fueron celebrados por sus seguidores.

Su familia busca llevarlos de regreso a Ecuador

Tras conocerse el fallecimiento, sus familiares comenzaron a adelantar gestiones para trasladar los cuerpos desde Colombia hasta su ciudad natal, Milagro, donde esperan brindarles el último adiós. Según reportes de medios ecuatorianos, la familia ha solicitado apoyo para cubrir los gastos de repatriación y las honras fúnebres.

La partida de José Luis y José Armando deja tristeza entre familiares, amigos y miles de personas que conocieron su historia. Los hermanos serán recordados por su alegría, fortaleza y por el sueño que los llevó hasta Colombia: poder caminar y disfrutar de una mayor independencia.

Aunque no lograron regresar con vida a su tierra, su historia permanecerá en la memoria de quienes siguieron durante años sus esfuerzos por superar las dificultades que enfrentaban.