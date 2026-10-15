Accidentes

Abuelito murió tras ser arrollado por un bus de Copetran en la vía a Cucuta

El peatón perdió la vida en el lugar del accidente, registrado en el kilómetro 28 de la carretera que comunica a Bucaramanga con Pamplona.

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Abuelito murió tras ser arrollado por un bus de Copetran en la vía a Cucuta
Foto: Lo que pasa en Bucaramanga y Colombia/Un adulto mayor falleció después de ser impactado por un bus de Copetran en el kilómetro 28 de la vía Bucaramanga–Pamplona, en jurisdicción del municipio de Tona.

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Pamplona, donde un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un bus de servicio intermunicipal de la empresa Copetran. El hecho ocurrió en jurisdicción del municipio de Tona, Santander, y es investigado por las autoridades de tránsito para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

De acuerdo con información conocida por la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 28+992, sobre la ruta nacional, cuando el vehículo de transporte de pasajeros se desplazaba en sentido Bucaramanga–Pamplona. En ese momento, un hombre de avanzada edad habría aparecido sobre la calzada y terminó siendo impactado por el automotor.

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La fuerza del golpe ocasionó graves lesiones al peatón, quien quedó tendido sobre la carretera. Aunque se reportó la emergencia, el hombre falleció en el mismo lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas. Hasta el momento, su identidad continúa siendo un misterio para las autoridades, debido a que no portaba documentos que permitieran establecer su nombre o contactar a sus familiares.

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El vehículo involucrado en el accidente corresponde a un autobús de la empresa Copetran, de placas NTN-942, que circulaba por este importante corredor vial del oriente colombiano.

Las primeras versiones señalan que el adulto mayor se encontraba en la mitad de la carretera cuando se produjo el impacto. Sin embargo, todavía no existe claridad sobre las circunstancias que lo llevaron a estar sobre la calzada, desde qué punto intentaba cruzar o si existieron otros factores que influyeron en el accidente.

Las autoridades de tránsito contemplan como posible hipótesis que el peatón habría intentado cruzar sin observar las condiciones de circulación de los vehículos. No obstante, esta circunstancia deberá ser verificada mediante los procedimientos de investigación y no representa una conclusión definitiva sobre la responsabilidad en el siniestro.

Uno de los principales trabajos de las autoridades será establecer la identidad del hombre que perdió la vida. Al no portar documentación personal, será necesario adelantar los procedimientos correspondientes para determinar sus datos y facilitar la ubicación de sus familiares.

El caso quedó en conocimiento de las autoridades competentes, encargadas de recopilar la información relacionada con el accidente y adelantar las diligencias judiciales correspondientes.

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