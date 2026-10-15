Amenazas contra el Inpec en Girón: circulan video y panfleto tras asesinato de dragoneante

Santander

La preocupación entre los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aumentó en las últimas horas, luego del asesinato del dragoneante Diego Armando Acevedo Garzón, ocurrido la noche del miércoles 14 de octubre en el municipio de Girón, Santander. Tras este crimen comenzaron a circular por redes sociales y grupos de WhatsApp un video de hombres armados, un panfleto escrito a mano y mensajes en los que se anuncia un supuesto ‘plan pistola’ contra los guardianes de la institución.

Uno de los mensajes, difundido a través de WhatsApp, menciona directamente al funcionario asesinado y advierte sobre posibles nuevos ataques contra personal del Inpec y miembros de la población. En el texto, cuyo origen todavía no ha sido establecido oficialmente, sus autores aseguran que lo ocurrido con Diego Acevedo sería apenas el comienzo de una serie de acciones violentas.

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A estas intimidaciones se suma la fotografía de un panfleto que hace referencia a la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón. El escrito señala que los funcionarios del Inpec y habitantes cercanos serían considerados objetivos de ataques, mientras exige el traslado de varios internos que, según el documento, permanecen recluidos en el patio 10 de seguridad de ese establecimiento penitenciario.

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Los responsables del mensaje también advierten que, de no atenderse sus exigencias, continuarían las acciones contra funcionarios y personas que, según ellos, no tienen relación con el conflicto que mencionan. El documento incluye referencias al Gobierno nacional, aunque hasta el momento no se ha determinado quién lo elaboró, desde dónde fue enviado ni si realmente corresponde a personas privadas de la libertad.

Video de hombres armados aumenta la preocupación

Además del panfleto, está circulando una grabación de aproximadamente 40 segundos en la que aparecen varios hombres vestidos con prendas de camuflaje, con el rostro cubierto y portando armas largas. Las imágenes muestran a cuatro personas de pie y otra sentada frente a una mesa, en un lugar rodeado de vegetación.

La difusión de este material ha generado nuevas inquietudes sobre la seguridad de los funcionarios penitenciarios. Sin embargo, todavía no existe confirmación oficial sobre la identidad de las personas que aparecen en el video, su posible pertenencia a alguna organización armada ni la relación que podrían tener con las amenazas difundidas después del homicidio.





El crimen que antecedió a las amenazas

Diego Armando Acevedo Garzón fue asesinado aproximadamente a las 8:10 de la noche del miércoles 14 de octubre, cuando se encontraba en un establecimiento comercial del sector del Gallineral, en Girón. Según información preliminar, el dragoneante fue atacado con arma de fuego y, aunque recibió ayuda para ser trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

El funcionario estaba adscrito al establecimiento penitenciario de Girón y llevaba cerca de 18 años vinculado al Inpec. Su muerte causó consternación entre familiares, compañeros y conocidos, mientras los organismos judiciales adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer los móviles del homicidio.

El Ministerio de Justicia rechazó el asesinato y solicitó avanzar con celeridad en las investigaciones. La entidad también pidió evitar especulaciones sobre las circunstancias del crimen, teniendo en cuenta que las posibles motivaciones todavía son materia de verificación.

Convocan consejo de seguridad en Santander

Ante la gravedad de lo ocurrido, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, convocó un consejo de seguridad metropolitano para este jueves 15 de octubre, con el propósito de coordinar acciones que permitan esclarecer el asesinato y fortalecer las medidas de protección para los funcionarios penitenciarios.

Por su parte, las autoridades de Girón han expresado preocupación por los riesgos que enfrenta el personal del Inpec y han solicitado mayor respaldo del Gobierno nacional para atender las amenazas relacionadas con el sistema penitenciario.

La circulación de estos mensajes y del video plantea un nuevo desafío para las autoridades, que deberán determinar su procedencia, establecer si existe una amenaza concreta contra los guardianes y verificar si las intimidaciones guardan alguna relación con el asesinato de Acevedo Garzón.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que los autores del panfleto o las personas que aparecen en la grabación sean responsables del homicidio. Tampoco se ha acreditado que exista un ‘plan pistola’ en ejecución en Girón, por lo que el contenido difundido debe tratarse como una amenaza cuya autenticidad y alcance están pendientes de verificación.