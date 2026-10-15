Aparatoso accidente de bus dejó cinco personas sin vida y 59 heridos

Accidentes

Una grave tragedia se registró en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, donde cinco personas perdieron la vida y otras 59 resultaron heridas tras el volcamiento de un bus de transporte internacional. Las autoridades investigan si un presunto intento de asalto habría desencadenado el accidente.

El siniestro ocurrió durante la noche del miércoles 14 de octubre, en el tramo que comunica a los municipios de Timbío y Rosas. El vehículo, un autobús de dos pisos perteneciente a la empresa ecuatoriana Panamericana Internacional, transportaba a decenas de pasajeros que se dirigían hacia Perú, entre ellos varios ciudadanos venezolanos.

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Según información preliminar, cuatro hombres armados habrían intentado interceptar el autobús cuando transitaba por este corredor vial. Ante la situación, el conductor presuntamente realizó una maniobra para evitar el asalto, perdió el control del vehículo y terminó fuera de la carretera. También se conocieron versiones sobre posibles disparos contra el automotor, situación que continúa bajo investigación.

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El balance inicial daba cuenta de cuatro fallecidos y 56 lesionados. Sin embargo, la Secretaría de Salud del Cauca actualizó las cifras a cinco personas fallecidas y 59 heridas. Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad y, según los primeros reportes, uno de los conductores del autobús.

La magnitud del accidente obligó a desplegar un operativo de emergencia con ambulancias y organismos de socorro de varios municipios. Los lesionados fueron trasladados inicialmente a centros asistenciales de Timbío, mientras que algunos pacientes, debido a la gravedad de sus heridas, tuvieron que ser remitidos a hospitales de Popayán para recibir atención especializada.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar si el volcamiento fue consecuencia de una maniobra del conductor para escapar de los presuntos delincuentes o si intervinieron otros factores relacionados con las condiciones de la carretera.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que el intento de asalto haya sido la causa del accidente, ni se conocen capturas relacionadas con los supuestos hombres armados.

La tragedia deja cinco personas fallecidas y decenas de familias afectadas, mientras los organismos de emergencia continúan pendientes de la evolución de los heridos.