VIDEO: Trágico final para vigilante de discoteca: dos hombres lo asesinaron

Bogotá

Un nuevo hecho de violencia tiene bajo investigación a las autoridades en Bogotá, luego de que un vigilante de 59 años fuera asesinado a disparos en una discoteca ubicada en la localidad de Engativá. El caso ha generado preocupación por las circunstancias que rodearon el ataque, pues el establecimiento nocturno, según denunció su propietario, al parecer llevaba aproximadamente diez meses siendo blanco de amenazas y presuntas extorsiones.



De acuerdo con la información conocida, el trabajador fue atacado con arma de fuego por dos hombres, quienes son señalados preliminarmente como los responsables del crimen. Una de las situaciones que llama la atención de los investigadores es que, antes del homicidio, la víctima habría recibido un panfleto con mensajes intimidatorios. Este elemento podría resultar importante para esclarecer lo sucedido, aunque hasta el momento no se ha confirmado si las amenazas están directamente relacionadas con el asesinato.



Las primeras versiones indican que el propietario de la discoteca venía enfrentando una difícil situación de seguridad debido a las constantes intimidaciones contra su establecimiento. Según su denuncia, desde hacía cerca de diez meses personas venían realizando exigencias económicas y enviando mensajes amenazantes. Esta situación había generado temor entre quienes desarrollaban sus actividades laborales en el lugar y preocupación por las consecuencias que podría traer el incumplimiento de las exigencias.

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Tras conocerse el homicidio, las amenazas contra el establecimiento presuntamente continuaron e incluso se habrían intensificado, situación que llevó al cierre temporal de la discoteca. La decisión estaría relacionada con la necesidad de proteger a los trabajadores y evitar nuevos hechos de violencia. Sin embargo, no se ha establecido oficialmente cuánto tiempo permanecerá cerrado el negocio ni si las intimidaciones posteriores provienen de las mismas personas que venían realizando las exigencias económicas.



Uno de los aspectos que concentra la atención de las autoridades es el panfleto que habría recibido el vigilante antes de ser atacado. Los investigadores buscan establecer quién lo entregó, cuál era el propósito de los mensajes y si existe alguna relación entre este elemento y las amenazas denunciadas por el propietario. Por ahora, no se ha revelado públicamente el contenido completo del documento ni se han conocido detalles que permitan establecer con certeza el móvil del homicidio.



La Policía Metropolitana de Bogotá adelanta las investigaciones correspondientes para identificar a los dos presuntos agresores y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.