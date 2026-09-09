Bus escolar chocó contra una volqueta: murieron el conductor y una estudiante de 15 años

Accidentes

Una jornada escolar terminó convertida en tragedia durante el mediodía de este miércoles 9 de septiembre, luego de que un bus que transportaba estudiantes sufriera un grave accidente en zona rural del municipio de Morroa, Sucre, en la región de los Montes de María.

El saldo confirmado hasta el momento es de dos personas fallecidas: el conductor del vehículo y una estudiante de 15 años.

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El accidente ocurrió después de las 12:30 del mediodía y dejó además a numerosos estudiantes afectados, algunos de ellos con lesiones de gravedad.

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El vehículo, identificado con placas UPB-115, prestaba el servicio de transporte escolar para alumnos de la Institución Educativa Cristóbal Colón, de Morroa.

De acuerdo con la información conocida, en el automotor viajaban 27 estudiantes, todos menores de edad, además de la docente Ena Luz Barreto.

Al momento del siniestro, el recorrido se realizaba desde la zona urbana de Morroa hacia sectores rurales como La Peñata y El Yeso. El bus tenía capacidad para aproximadamente 32 pasajeros y su ruta culminaba en el municipio de Colosó.

Las causas exactas todavía deberán ser establecidas por las autoridades de tránsito.

Sin embargo, las primeras versiones conocidas indican que el bus habría presentado una falla en el sistema de frenos mientras descendía por el sector conocido como la loma de La Peñata.

Según ese reporte inicial, el automotor habría tomado dirección hacia un abismo y, durante su recorrido, terminó chocando de frente contra una volqueta.

Esta hipótesis todavía deberá ser confirmada mediante la inspección técnica del vehículo y las investigaciones correspondientes.

La magnitud del impacto dejó el bus escolar prácticamente destruido.

Tras el choque, algunos de los estudiantes habrían quedado atrapados entre la estructura del vehículo, lo que obligó a una rápida reacción de habitantes de la zona.

La propia comunidad fue una de las primeras en llegar para auxiliar a los menores y ayudar en su traslado hacia centros médicos.

En las primeras horas posteriores al accidente se hablaba de una persona fallecida y más de 20 lesionadas.

Posteriormente, la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, confirmó que el saldo había aumentado a dos fallecidos.

Las víctimas son el conductor del bus escolar y una estudiante de apenas 15 años.

La mandataria departamental se desplazó hasta el Centro de Salud de Morroa para conocer directamente la situación de los estudiantes y acompañar la respuesta institucional.

Los estudiantes afectados fueron distribuidos entre diferentes instituciones médicas, dependiendo de la gravedad de sus lesiones.

Entre los centros que participan en la atención se encuentran el Centro de Salud de Morroa, la Clínica San José de Corozal, el Hospital Las Mercedes de Corozal y la Clínica Especializada La Concepción de Sincelejo.

Algunos de los menores permanecían en condición grave, de acuerdo con el último reporte conocido.

La Gobernación de Sucre indicó que sus equipos se encuentran acompañando a las familias y coordinando la atención de los estudiantes que permanecen en clínicas y hospitales.

Habitantes de la zona rural también jugaron un papel fundamental durante los primeros minutos posteriores al accidente.

Varias personas acudieron al lugar para ayudar a sacar a los estudiantes y facilitar su traslado hacia el Centro de Salud de Morroa, desde donde algunos fueron remitidos posteriormente a instituciones de mayor complejidad.

La gobernadora Lucy García agradeció públicamente la solidaridad de la comunidad y expresó su acompañamiento a las familias que atraviesan este difícil momento.

Las autoridades deberán ahora establecer técnicamente qué provocó el siniestro y confirmar si efectivamente una falla mecánica estuvo relacionada con el accidente.

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