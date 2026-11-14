Fondo Milagro cambia de gerente: Luis Felipe Henao asume la dirección

Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la designación de Luis Felipe Henao Cardona como nuevo gerente del Fondo Milagro, entidad encargada de administrar los recursos destinados a la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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El nombramiento se conoció el viernes 13 de noviembre, pocas horas después de que el mandatario aceptara la renuncia de Jaime Andrés Uribe, quien dejó la dirección del Fondo en medio de fuertes cuestionamientos por los elevados salarios de sus funcionarios y las dificultades en la ejecución de recursos.

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Luis Felipe Henao es abogado de la Universidad del Rosario y cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública. Fue ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, entre 2013 y 2016.

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También ocupó cargos en diferentes ministerios y ha participado en juntas directivas de importantes empresas del país, entre ellas Ecopetrol y Empresas Públicas de Medellín (EPM). Su experiencia está relacionada con la gestión pública, la vivienda y la administración de proyectos.

La salida de Jaime Andrés Uribe ocurrió después de conocerse que su remuneración mensual alcanzaba los $39.441.454, mientras otros funcionarios del Fondo Milagro recibían salarios superiores a los 30 millones de pesos.

De acuerdo con la información divulgada, la nómina de la entidad tenía un costo aproximado de $765,6 millones mensuales, situación que provocó cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos destinados a las familias damnificadas.

Ante la controversia, el presidente De la Espriella manifestó que esos salarios no correspondían a las políticas de austeridad de su administración, ordenó revisar las remuneraciones y solicitó la salida del entonces gerente.

Luis Felipe Henao tendrá la responsabilidad de acelerar los proyectos de reconstrucción en los territorios afectados por el terremoto, especialmente en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y las zonas del Eje Cafetero que sufrieron daños.

Su gestión estará enfocada en impulsar soluciones de vivienda, recuperar infraestructura y garantizar que los recursos disponibles se conviertan en obras y ayudas concretas para las comunidades damnificadas.

Al anunciar su designación, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la prioridad del Gobierno es que cada peso destinado al Fondo Milagro se traduzca en resultados y oportunidades para las familias afectadas.