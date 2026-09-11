“El proyecto de Abelardo De La Espriella es mafioso y corrupto”: Claudia López

Colombia

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López volvió a elevar el tono de sus críticas contra el presidente Abelardo De La Espriella y lanzó una de sus declaraciones más fuertes desde que comenzó el nuevo Gobierno.

Durante una entrevista con 6AM W, López calificó el proyecto político del mandatario como “mafioso y corrupto” y aseguró que, desde su perspectiva, existen suficientes elementos públicos para sustentar sus cuestionamientos.

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Cuando fue interrogada sobre las pruebas de sus afirmaciones, la exmandataria respondió que “toda Colombia tiene pruebas” y comenzó a enumerar varios episodios que, según ella, deberían ser revisados con mayor profundidad.

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Uno de los principales puntos mencionados por López estuvo relacionado con la forma en que el actual presidente habría construido su patrimonio.

La exalcaldesa se refirió a cuestionamientos que han circulado durante los últimos meses sobre bienes, movimientos financieros y cuentas relacionadas con De La Espriella en Estados Unidos.

También recordó que un grupo de congresistas estadounidenses solicitó meses atrás que se revisaran diferentes aspectos relacionados con sus finanzas y patrimonio.

Según información, fueron 11 congresistas estadounidenses quienes promovieron solicitudes para examinar estos asuntos. Sin embargo, la existencia de una solicitud de investigación no significa que exista una declaración de culpabilidad o que los hechos hayan sido demostrados judicialmente.

Claudia López sostuvo que sus afirmaciones no correspondían a información nueva o desconocida.

La exalcaldesa insistió en que diferentes cuestionamientos sobre De La Espriella han sido discutidos públicamente durante años y aseguró que, en su opinión, estos elementos permiten evaluar políticamente el proyecto del actual mandatario.

López también hizo referencia a la trayectoria profesional de De La Espriella como abogado.

Durante décadas, el hoy presidente representó judicialmente a personas involucradas en procesos de alto impacto nacional, incluidos algunos relacionados con narcotráfico, paramilitarismo y lavado de activos.

Es importante precisar que el ejercicio de la defensa jurídica de una persona investigada o condenada no implica responsabilidad de su abogado en los delitos atribuidos a su cliente.

Otro de los episodios mencionados por Claudia López fue una denuncia presentada por David Murcia Guzmán, fundador de DMG, contra De La Espriella.

Murcia Guzmán cuestionó actuaciones de quien en algún momento fue su abogado y presentó acciones ante autoridades competentes.

De La Espriella rechazó esas acusaciones y ha sostenido que su actuación profesional estuvo dentro de la ley y que no cometió delitos relacionados con el caso.

La existencia de esta denuncia tampoco representa una condena contra el actual mandatario.

Pese al tono de sus críticas, Claudia López reconoció durante la entrevista que Abelardo De La Espriella ganó legítimamente las elecciones presidenciales.

Sin embargo, recordó que el resultado fue especialmente estrecho.

La diferencia frente a Iván Cepeda fue cercana a un punto porcentual, un resultado que dejó al país profundamente dividido políticamente.

López utilizó ese resultado para sostener que el actual mandatario debe gobernar teniendo en cuenta que una parte importante del país votó por una opción política diferente.

Las declaraciones se producen en un momento de fuerte polarización entre el Gobierno y diferentes sectores de oposición.

Claudia López ha incrementado recientemente sus intervenciones sobre la situación política nacional y también ha mostrado acercamientos con sectores relacionados con el expresidente Gustavo Petro.

Por su parte, De La Espriella ha respondido en diferentes oportunidades a cuestionamientos sobre su trayectoria, patrimonio y actuaciones profesionales, defendiendo su legalidad y rechazando los señalamientos que buscan relacionarlo con actividades ilícitas.

La nueva intervención de Claudia López vuelve a poner sobre la mesa una discusión que seguramente continuará creciendo en el escenario político.

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