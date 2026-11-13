Polémica por millonaria nómina provoca salida del gerente del Fondo Milagro

Colombia

El gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo, presentó su renuncia este viernes 13 de noviembre, en medio de la controversia por los elevados salarios de los funcionarios de la entidad creada para administrar recursos destinados a la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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La salida del funcionario se produjo después de conocerse que tenía asignada una remuneración mensual de $39.441.454, mientras que la nómina del Fondo alcanzaba aproximadamente $765,6 millones al mes, cifras que provocaron cuestionamientos sobre la administración de los recursos públicos.

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que había solicitado la renuncia de Uribe y que posteriormente la aceptó, al considerar que los salarios establecidos no correspondían con las directrices de austeridad de su Gobierno.

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“Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto”, manifestó el mandatario a través de su cuenta de X.

La polémica comenzó luego de que la senadora del Pacto Histórico, Kamelia Zuluaga, divulgara información obtenida mediante un derecho de petición sobre las remuneraciones de los funcionarios vinculados a la entidad.

Según los documentos conocidos, con corte al 9 de noviembre el Fondo Milagro tenía 27 personas vinculadas, con una nómina mensual aproximada de $765.641.454, sin incluir algunos costos adicionales asociados a prestaciones sociales.

Además del salario del gerente, se conoció que varios cargos directivos tenían asignaciones de $36 millones mensuales, mientras que algunas coordinaciones alcanzaban remuneraciones de $33 millones.

El sueldo de Uribe superaba en aproximadamente $8,7 millones el de un ministro del Gobierno nacional, cuya remuneración mensual se estimaba en $30,7 millones para 2026.

Tras conocerse las cifras, el presidente rechazó públicamente la escala salarial y aseguró que las remuneraciones no habían sido autorizadas por él.

El mandatario ordenó reversar los valores establecidos y anunció medidas correctivas para garantizar que el funcionamiento del Fondo se ajuste a las políticas de austeridad de su administración.

“Aquí nadie tiene el puesto asegurado”, advirtió De la Espriella, quien señaló que los funcionarios del Gobierno están sometidos a evaluaciones permanentes.

El jefe de Estado también anunció que dará a conocer el nombre de la persona encargada de reemplazar a Jaime Uribe en la gerencia del Fondo Milagro.

Además de la controversia salarial, el Fondo Milagro ha recibido críticas por la ejecución de los recursos destinados a atender las consecuencias del terremoto.

Según información entregada al Congreso, el Consejo Directivo había aprobado un presupuesto máximo de $624.656 millones para intervenciones urgentes y prioritarias, mientras que los procesos contractuales reportados sumaban aproximadamente $7.440 millones, principalmente para demoliciones en Pereira y Cali.

La diferencia entre los recursos aprobados y los procesos contractuales adelantados también generó cuestionamientos sobre la velocidad de respuesta institucional frente a las necesidades de las comunidades damnificadas.

Uribe había sido citado a debates de control político por integrantes de la comisión bicameral del Congreso encargada de hacer seguimiento a la reconstrucción, aunque su ausencia en algunas sesiones también provocó críticas.

El Fondo Milagro fue creado para canalizar recursos destinados a la atención de los damnificados, la reconstrucción de viviendas y la recuperación de infraestructura afectada por el terremoto.

La entidad tiene a su cargo la financiación de intervenciones prioritarias y diferentes proyectos que buscan recuperar las condiciones de vida de las familias perjudicadas por la emergencia.

La renuncia de Jaime Uribe representa un cambio en la dirección del organismo, mientras el Gobierno deberá definir su reemplazo y establecer los ajustes administrativos anunciados.

Por ahora, permanece la expectativa sobre las medidas que se adoptarán frente a los salarios de los funcionarios y la continuidad de los proyectos de reconstrucción en las regiones afectadas.