Contraloría ordena vincular a exalcalde Juan Carlos Cárdenas en caso de la chatarra

Bucaramanga

La investigación por la presunta pérdida de elementos del alumbrado público de Bucaramanga tiene un nuevo capítulo. La Contraloría Municipal ordenó revisar el proceso de responsabilidad fiscal y vincular al exalcalde Juan Carlos Cárdenas, quien estuvo al frente de la administración entre 2020 y 2023 y que inicialmente no había sido incluido entre los investigados.

La decisión se conoció este miércoles 21 de octubre, luego de que la defensa del exalcalde y actual ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, solicitara la nulidad de las actuaciones adelantadas desde marzo, al advertir presuntas irregularidades en la determinación del daño patrimonial y en la identificación de los posibles responsables.

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Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el valor de los elementos desaparecidos. Inicialmente, la auditoría había calculado un posible detrimento superior a los $21.000 millones, pero posteriormente la cifra aumentó a más de $46.000 millones, modificación que fue cuestionada por la defensa debido a la falta de una justificación técnica suficiente.

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Otro de los puntos que motivó la revisión fue que parte de las luminarias, postes y demás materiales almacenados en las bodegas municipales provenía de contratos ejecutados entre 2018 y 2023, periodo que comprende la administración de Juan Carlos Cárdenas. Pese a estos antecedentes, el exmandatario no había sido incluido en la apertura inicial del proceso fiscal.

Con la nueva decisión, la Contraloría deberá revisar las actuaciones correspondientes y garantizar la vinculación de las personas que puedan tener relación con el manejo, almacenamiento y custodia de estos bienes públicos.

Es importante precisar que la vinculación de Juan Carlos Cárdenas no significa que se haya establecido su responsabilidad fiscal. De igual manera, la revisión del procedimiento no representa una exoneración automática de Jaime Andrés Beltrán ni de los demás funcionarios involucrados.

El caso continúa bajo investigación y será el organismo de control el encargado de determinar, con base en las pruebas y los soportes técnicos, si existió un daño al patrimonio público y quiénes deberán responder por la presunta pérdida de los elementos del alumbrado público de Bucaramanga.