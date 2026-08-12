Nuevo balance del terremoto revela 265 fallecidos y 496 desaparecidos

Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella entregó una nueva actualización sobre las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. Con corte a las 5:15 de la tarde de este miércoles 12 de agosto, el balance asciende a 265 personas fallecidas.

El mandatario informó además que 3.494 personas resultaron heridas y 496 continúan desaparecidas, mientras los organismos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y atención en las regiones más golpeadas.

La dimensión de la emergencia también se refleja en el número de familias damnificadas. Según el balance presentado por el Gobierno, 25.872 familias han resultado afectadas, lo que representa cerca de 53.000 personas impactadas por el terremoto.

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Los equipos de búsqueda, organismos de socorro, Fuerzas Militares y demás entidades involucradas continúan desplegados en diferentes puntos del país, mientras avanza la evaluación de daños y la atención de las comunidades.

Durante la presentación del balance, De la Espriella anunció que su Gobierno recurrirá a la figura de emergencia económica para adoptar medidas que permitan enfrentar las consecuencias del terremoto y avanzar posteriormente en la reconstrucción.

Una de las principales decisiones será la creación del denominado “Fondo Milagro”, mediante el cual se buscará canalizar recursos para recuperar infraestructura afectada.

Los recursos estarán destinados, entre otros frentes, a la reconstrucción y recuperación de hospitales, centros educativos, inmuebles y vías que presentan daños como consecuencia del terremoto.

El presidente también señaló que Colombia está utilizando sus capacidades institucionales y recibiendo ayuda internacional para fortalecer la respuesta en las zonas donde las necesidades son mayores.

Las autoridades continúan recopilando información desde municipios y departamentos, especialmente en lugares donde las labores de búsqueda y evaluación todavía permanecen activas.

Por esta razón, el balance de 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos corresponde al corte de las 5:15 p. m. de este miércoles 12 de agosto y podría modificarse con nuevas actualizaciones oficiales.

Esta es una noticia en desarrollo. Se esperan nuevos balances durante las próximas horas.