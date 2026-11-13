Tribunal levanta medidas cautelares que frenaban el empréstito de $538.611 millones en Bucaramanga

Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander levantó este viernes 13 de noviembre las medidas cautelares que mantenían frenado el empréstito por $538.611 millones que el Concejo de Bucaramanga le autorizó a la Alcaldía para financiar obras de movilidad.

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La decisión resuelve la apelación que presentó la administración del alcalde Cristian Portilla contra la suspensión que había ordenado el Juzgado 11 Administrativo del Circuito sobre el Acuerdo Municipal 009 del 2 de junio de 2026, el cual da vía libre al endeudamiento.

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¿Qué decidió el Tribunal?

El caso está en manos del magistrado Raúl Eduardo Cendales. Según lo conocido a través de la plataforma Samai, la providencia niega las medidas cautelares solicitadas por el excongresista santandereano Cristian Avendaño, quien demandó en nulidad simple el acuerdo aprobado por el Concejo.

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Sin embargo, el fallo todavía no ha sido publicado oficialmente porque no estaba firmado. Fuentes del Tribunal indicaron que sería cargado el próximo martes y que desde ese momento tendría efectos inmediatos.

¿Levantamiento total o parcial?

La Alcaldía asegura que las medidas se levantaron en su totalidad. No obstante, la Procuraduría 160 Judicial II para Asuntos Administrativos había recomendado un levantamiento solo parcial: liberar los recursos de la Troncal Norte-Sur y sus obras complementarias, pero mantener suspendida la partida para el cambio del 100 % de la red semafórica.

En un concepto de 17 páginas, la procuradora Xirys María Mora Alvarado sostuvo que en primera instancia no se encontró justificación ni soportes técnico-económicos suficientes para el monto de la semaforización, mientras que la Troncal sí contaba con estudios técnicos y un valor sustentado. También advirtió que habilitar los recursos de la Troncal no equivale a declarar la legalidad definitiva del acuerdo ni a una nueva autorización de crédito.

El alcance exacto de la decisión se conocerá cuando se publique el texto firmado.

¿En qué se invertiría el dinero?

Troncal Norte-Sur y obras complementarias: $423.239 millones.

$423.239 millones. Modernización de la red semafórica: $115.372 millones.

Un empréstito polémico desde el inicio

El Concejo de Bucaramanga aprobó el crédito el 29 de mayo de 2026, con 14 votos a favor y 5 en contra, tras una jornada de debate de casi diez horas y después de que una ola de recusaciones contra los concejales paralizara el trámite durante semanas. La Procuraduría terminó rechazando esas recusaciones y la discusión pudo continuar.

La administración defiende el endeudamiento como la vía para sacar a la ciudad del atraso en infraestructura vial y tecnológica. Sectores de oposición y parte de la ciudadanía, en cambio, han cuestionado el tamaño de la deuda, los posibles vacíos técnicos del proyecto y las garantías de ejecución. Se trata de uno de los mayores endeudamientos en la historia reciente de Bucaramanga.

Con la autorización del Concejo, la Alcaldía puede buscar el crédito con la banca, pero una vez lo obtenga deberá volver a la corporación con un proyecto para incorporar los recursos al presupuesto municipal. Este viernes en la mañana, el equipo jurídico de la Alcaldía se reunió para analizar la ruta legal a seguir.