Murió Radamel Uribe, corista de Kbeto Zuleta, tras 13 días hospitalizado por accidente de bus

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La agrupación vallenata de Kbeto Zuleta volvió a quedar de luto este domingo 8 de noviembre con la muerte de Radamel Uribe Navarro, corista y primera voz del conjunto, quien llevaba 13 días hospitalizado por las heridas que sufrió en el accidente de bus ocurrido el pasado 26 de octubre.

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El fallecimiento, registrado en la madrugada, fue confirmado por Esteban Bolaño, mánager del grupo, quien publicó en Instagram una fotografía del músico con un mensaje de despedida. En él le agradeció su respeto y cariño y lamentó las pérdidas que ha dejado la tragedia: “Qué dolor tan grande perderlos”.

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Fue remitido a Valledupar por la gravedad de sus heridas

Uribe recibió las primeras atenciones en la Clínica Sinais Vitais de Bosconia, Cesar. Ante la falta de mejoría fue trasladado a una clínica de alta complejidad en Valledupar, donde permaneció internado por los múltiples golpes sufridos en el siniestro.

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Según medios locales, antes de unirse a la agrupación de Kbeto Zuleta trabajó durante años con el cantante vallenato Peter Manjarrés.

Ya son tres los músicos fallecidos

Con su muerte, ya son tres los integrantes de la agrupación que han perdido la vida a raíz del accidente. El mismo día del siniestro fallecieron el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana.

El bus en el que viajaban los músicos perdió el control en la madrugada del lunes 26 de octubre, en el corredor entre Pueblo Nuevo, Magdalena, y Bosconia, Cesar. El vehículo golpeó la baranda de un puente y cayó al río Ariguaní. El grupo regresaba a Valledupar después de una presentación privada en Sincelejo, Sucre.

El hecho dejó 17 personas heridas. Las autoridades investigan las causas y, aunque ha circulado la versión de que el conductor se habría quedado dormido, esa hipótesis no ha sido establecida oficialmente.

Así sigue Kbeto Zuleta

El cantante, hijo del juglar Poncho Zuleta, continúa internado en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla. Su hermano, Héctor Zuleta, informó que el miércoles 4 de noviembre fue sometido a otras dos cirugías, que aún tiene procedimientos pendientes y que se encuentra estable y consciente. Su médico, Jorge Mario Córdoba, señaló el sábado 7 de noviembre que su evolución ha sido satisfactoria.

Poncho Zuleta, por su parte, anunció una pausa de 21 días en sus presentaciones y actividades públicas para acompañar a su hijo durante el proceso médico.