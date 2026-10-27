Petro enfrenta denuncia por presunta perturbación de las elecciones presidenciales

Política

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta una nueva denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, luego de que el abogado penalista Jaime Lombana, con el respaldo del Partido Conservador, solicitara investigar presuntas actuaciones encaminadas a afectar el sistema electoral y desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2026, en las que resultó elegido Abelardo de la Espriella.

La denuncia fue presentada este martes 27 de octubre por Lombana, acompañado de Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. En el documento se señala al exmandatario por los presuntos delitos de perturbación del certamen democrático y concierto para delinquir, bajo el argumento de que habría desarrollado una estrategia para generar desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia del proceso electoral.

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Según los denunciantes, Petro habría adelantado una serie de actuaciones y pronunciamientos desde antes de las elecciones presidenciales del 21 de junio, cuestionando la organización electoral y advirtiendo sobre supuestas irregularidades que, a juicio de los promotores de la denuncia, buscarían favorecer políticamente al candidato de su sector.

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Jaime Lombana denuncia un supuesto plan contra el sistema electoral

El abogado Jaime Lombana sostuvo que las actuaciones del expresidente no corresponderían únicamente a cuestionamientos políticos, sino que, según su interpretación, harían parte de una estrategia organizada para afectar el desarrollo y la legitimidad de las elecciones presidenciales.

Durante sus declaraciones, Lombana aseguró que se trataría de un plan que habría comenzado antes de la jornada electoral, mediante presuntas presiones contra el sistema encargado de garantizar la votación y el escrutinio de los resultados.

El jurista también cuestionó que Petro continuara expresando dudas sobre el resultado electoral después de que Abelardo de la Espriella fuera declarado ganador de la Presidencia de la República.

Los señalamientos forman parte de la denuncia presentada ante la Comisión de Acusaciones y deberán ser examinados por las autoridades competentes. Hasta el momento, no existe una decisión que establezca responsabilidad penal del exmandatario por los hechos denunciados.

Partido Conservador cuestiona el desconocimiento de los resultados

Por su parte, Efraín Cepeda manifestó que los resultados de las elecciones presidenciales fueron reconocidos por las autoridades electorales y cuestionó las declaraciones del expresidente relacionadas con un supuesto fraude.

El dirigente conservador sostuvo que no considera coherente aceptar los resultados de las elecciones al Congreso y, al mismo tiempo, poner en duda los resultados de la elección presidencial.

Cepeda también expresó su preocupación por lo que considera una afectación a la confianza ciudadana en la Registraduría Nacional del Estado Civil y en las instituciones que participaron en la organización y vigilancia de los comicios.

El Partido Conservador respaldó la actuación judicial y reiteró su posición de defensa de los resultados electorales oficialmente declarados.

Las denuncias de Gustavo Petro sobre las elecciones de 2026

La controversia tiene como antecedente las declaraciones realizadas por Gustavo Petro después de la segunda vuelta presidencial, cuando cuestionó diferentes aspectos del proceso electoral y planteó la posibilidad de irregularidades que, según sus afirmaciones, habrían afectado los resultados.

El expresidente ha señalado posibles problemas relacionados con los sistemas de información electoral, la publicación de formularios y otros mecanismos utilizados durante los comicios. También ha sostenido que existen elementos que ameritan una revisión de los resultados.

En julio de 2026 se conoció una demanda de nulidad electoral presentada por un grupo de ciudadanos ante el Consejo de Estado, mediante la cual se solicitaron verificaciones técnicas y judiciales sobre la elección presidencial. Sin embargo, el documento no acreditaba la existencia de fraude y reconocía que los señalamientos requerían comprobación judicial.

Por otra parte, las autoridades electorales han defendido el proceso de escrutinio y los resultados oficiales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella.

¿Qué sigue para Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones?

Con la presentación de la denuncia, corresponderá a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes revisar los señalamientos, evaluar los elementos aportados por los denunciantes y determinar las actuaciones que procedan conforme a la legislación colombiana.

La denuncia, por sí sola, no significa que Gustavo Petro haya sido declarado culpable ni que las conductas señaladas estén demostradas. Será necesario establecer si existen fundamentos jurídicos y elementos probatorios suficientes para avanzar en el procedimiento correspondiente.

El caso abre un nuevo capítulo en la controversia política y jurídica sobre las elecciones presidenciales de 2026, mientras se espera conocer el trámite que dará la Comisión de Acusaciones a la denuncia presentada por Jaime Lombana y respaldada por el Partido Conservador.