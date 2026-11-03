video: Así ocurrió la jugada que terminó con la muerte de un futbolista en España

Internacional

El fútbol español está de luto por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del Club Deportivo Tenerife, de 30 años, quien falleció este martes 3 de noviembre después de sufrir un fuerte golpe durante un partido frente al FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España.

El hecho ocurrió el lunes 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife, cuando se disputaban los últimos minutos del compromiso, que se encontraba empatado 2-2.

Durante una jugada cerca del centro del campo, De Miguel intentó disputar un balón largo con el arquero rival, Jesús Owono, quien había salido de su área para interceptarlo. En medio de la acción, el guardameta impactó con su rodilla el pecho del delantero, quien cayó al césped y quedó inconsciente.

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La situación generó preocupación inmediata entre los jugadores de ambos equipos, quienes solicitaron con urgencia el ingreso de los servicios médicos. El futbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio y recibió maniobras de reanimación antes de ser trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el delantero permaneció en estado crítico. Durante la madrugada del martes, el Tenerife informó que su condición neurológica había empeorado y, horas después, confirmó su fallecimiento.

El encuentro fue suspendido por el árbitro ante la gravedad de lo ocurrido. El guardameta del Andorra recibió tarjeta roja por la acción que provocó el choque.

A través de un comunicado, el Club Deportivo Tenerife expresó su profundo dolor por la pérdida del jugador y manifestó su solidaridad con sus familiares, compañeros y aficionados.

De Miguel, nacido en Madrid en 1996, había llegado al Tenerife en 2025, después de jugar en varios equipos del fútbol español, entre ellos el Castellón, con el que consiguió el ascenso a Segunda División.

Las autoridades españolas adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Aunque el fuerte choque quedó registrado durante la transmisión del encuentro, será la investigación la que determine las responsabilidades que pudieran existir.