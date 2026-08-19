Madre de Kevin Acosta pide al Congreso frenar salidas de Petro del país.

Colombia

Yudi Caterine Pico Naranjo, madre de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años cuyo caso generó cuestionamientos por las dificultades que habría enfrentado para acceder oportunamente a un medicamento, pidió al Congreso reconsiderar la autorización que permite al expresidente Gustavo Petro salir de Colombia.

La solicitud fue presentada a través de su abogado, Manuel Vicente Villanueva, y dirigida al presidente del Congreso, Honorio Henríquez.

El Senado había autorizado el pasado 13 de agosto las salidas del país del exmandatario durante el año siguiente a la terminación de su periodo presidencial. La decisión obtuvo 73 votos a favor y 11 en contra, bajo el compromiso de informar sobre sus desplazamientos internacionales.

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La petición está relacionada con las actuaciones que avanzan alrededor del caso de Kevin Acosta, quien tenía hemofilia A y murió el pasado 13 de febrero en Bogotá.

Su familia ha sostenido que existieron dificultades para acceder oportunamente al tratamiento que debía ser suministrado a través de Nueva EPS.

Dentro de las actuaciones conocidas por este caso, la Fiscalía compulsó copias el 6 de agosto a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que sean examinadas situaciones relacionadas con el entonces presidente Gustavo Petro.

Esta actuación no representa una condena ni establece responsabilidad del exmandatario, pues corresponde a las autoridades determinar si existe mérito para avanzar en una investigación y establecer eventuales responsabilidades.

La representación de la familia también ha cuestionado la divulgación de información relacionada con la historia clínica del niño durante el anterior Gobierno.

El proceso tendrá un nuevo capítulo el próximo 24 de agosto, cuando está prevista una audiencia de imputación contra varios exfuncionarios y funcionarios relacionados con Nueva EPS.

Por ahora, la solicitud para reconsiderar las salidas de Gustavo Petro corresponde a una petición de la familia ante el Congreso. No significa que exista actualmente una nueva prohibición para que el expresidente abandone Colombia.

Será el Legislativo el encargado de determinar qué trámite o respuesta dará a la solicitud presentada.