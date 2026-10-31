Caravanas de motociclistas, centros comerciales llenos y controles policiales marcaron Halloween en Bucaramang

Bucaramanga

Bucaramanga, 31 de octubre de 2026. La celebración de Halloween convirtió la noche de este sábado en una de las más activas del puente festivo en Bucaramanga y su área metropolitana. Calles congestionadas, centros comerciales repletos y grupos de motociclistas recorriendo distintos corredores viales marcaron una jornada en la que la fuerza pública mantuvo un operativo especial de vigilancia.

Videos conocidos por Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia registraron distintos momentos de la noche: concentraciones de motocicletas, vías con alto flujo vehicular, establecimientos comerciales llenos y uniformados deteniendo conductores para hacer verificaciones.

Motociclistas, pese a la prohibición

Uno de los hechos que más llamó la atención fue la circulación de grupos de motociclistas por varias vías de la ciudad, acompañados en algunos tramos por personas que se ubicaron a los costados para observar su paso. La combinación de motos, carros y peatones generó momentos de alta congestión en algunos sectores.

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Estas concentraciones ocurrieron a pesar de que las autoridades habían advertido, desde días antes, que no permitirían caravanas ni rodadas sin autorización, por el riesgo de maniobras imprudentes, afectaciones a la movilidad y alteraciones de la tranquilidad en los barrios.

No obstante, el material audiovisual conocido hasta ahora no permite determinar si todos estos recorridos correspondían a caravanas no autorizadas ni si durante ellos se cometieron infracciones.

Centros comerciales, el punto de encuentro familiar

Mientras tanto, los centros comerciales y las zonas de entretenimiento se consolidaron como los principales escenarios de la celebración. Familias, niños disfrazados y grupos de amigos colmaron pasillos y áreas comunes, atraídos por las actividades programadas para la fecha.

La afluencia también se sintió en los alrededores de estos establecimientos, donde aumentó el tránsito de vehículos y peatones. Por la cantidad de público, estos lugares, junto con parques y espacios recreativos, figuraron entre los sitios priorizados por las autoridades para el acompañamiento preventivo.

Más de 800 policías y 15 puestos de control

En paralelo, uniformados de la Policía Nacional realizaron requisas, registros a personas y revisiones a motocicletas y vehículos en diferentes puntos de la ciudad y los municipios vecinos. En los procedimientos participó también personal femenino de la institución, encargado de apoyar las labores de registro.

Estas acciones hacen parte del plan de seguridad diseñado para Halloween, que contempla más de 800 uniformados en Bucaramanga y 15 puestos de control coordinados en distintos sectores del área metropolitana, con el propósito de prevenir hechos que pongan en riesgo a los ciudadanos y hacer cumplir las medidas del puente.

Las restricciones que siguen vigentes

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, prohibió las caravanas y rodadas sin permiso y restringió la circulación de motocicletas con parrillero entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m. La medida rige desde el viernes 30 de octubre hasta las 5:00 a. m. del lunes 2 de noviembre.

Además, la Alcaldía decretó toque de queda para menores de edad entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m. durante las noches de viernes, sábado y domingo, con el fin de proteger a las familias y prevenir situaciones de riesgo.

Estas disposiciones aplican únicamente en el municipio de Bucaramanga; en el resto del área metropolitana, las autoridades coordinaron sus propios operativos de vigilancia y prevención.

A la espera del balance oficial

El dispositivo especial de seguridad se mantendrá durante lo que resta del puente festivo. Las autoridades aún no han entregado el balance de la jornada, en el que se espera conocer el número de comparendos impuestos, vehículos inmovilizados y otros resultados de los controles realizados durante la noche de Halloween.