María Corina Machado regresa a Venezuela: “Estoy aquí. Con ustedes”; esto dijo Donald Trump

Internacional

María Corina Machado está de nuevo en Venezuela. La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 confirmó este domingo 25 de octubre de 2026 su regreso al país con un breve mensaje en la red social X: “Estoy aquí. Con ustedes”. Poco después reapareció en público en el santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa (Barquisimeto, estado Lara), donde fue recibida por simpatizantes durante una eucaristía.

El retorno pone fin a casi diez meses fuera de Venezuela. Machado salió del país en diciembre de 2025 para recibir el Nobel de la Paz en Oslo (Noruega), después de pasar cerca de un año en la clandestinidad tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

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Lo que dijo Donald Trump sobre el regreso de María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado este domingo por periodistas en Washington sobre la llegada de la dirigente. Trump la describió como “una mujer muy agradable”, recordó que ella le entregó la medalla de su Premio Nobel durante una visita a Washington y añadió: “Espero que esté a salvo”.

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El mandatario también aseguró que “nos está yendo muy bien en Venezuela”, pero no ofreció detalles sobre cómo se produjo el retorno de Machado ni sobre si Washington tuvo algún papel en la operación.

No es la primera vez que Trump se refiere al tema. A comienzos de octubre, cuando le preguntaron si respaldaba el regreso de la opositora, respondió que “todo saldrá bien”. Ese comentario llegó después de que Machado publicara en el diario estadounidense New York Post una columna en la que defendía que su vuelta era urgente y que los venezolanos debían poder votar.

Siete intentos fallidos antes de volver

Según su partido, Vente Venezuela, Machado intentó regresar al menos siete veces entre junio y septiembre de 2026, por vía aérea y marítima, sin lograrlo. Los tres últimos intentos se hicieron desde Panamá, y la dirigente acusó a las autoridades venezolanas de impedir su entrada. Hasta el momento, su equipo no ha revelado cómo consiguió ingresar al país.

Edmundo González Urrutia y la oposición celebran

El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia fue uno de los primeros en confirmar la noticia. En sus redes sociales se mostró emocionado por anunciar que Machado ya se encontraba en territorio venezolano y afirmó que su presencia permitirá conducir el proceso político del país.

La Plataforma Unitaria Democrática también celebró el regreso con una fotografía de la dirigente en Lara, mientras que Vente Venezuela difundió imágenes de su llegada al santuario, rodeada de seguidores.

Un regreso en plena transición política

La llegada de Machado se produce en un escenario muy distinto al que dejó. A comienzos de este año, una operación militar de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y, desde entonces, el país es gobernado por Delcy Rodríguez como presidenta encargada, con una fuerte influencia de Washington.

En los últimos días, la opositora había convocado a movilizaciones ciudadanas y exigido que se fije una fecha para las elecciones presidenciales, una de sus principales reivindicaciones frente al Gobierno de Rodríguez, al que acusó de temer su regreso.

Con Machado de nuevo en el país, quedan preguntas abiertas: qué garantías de seguridad tendrá, cuál será su agenda pública en los próximos días y cómo responderán las autoridades venezolanas.

Claves del regreso de María Corina Machado a Venezuela