Brutal choque contra un camión turbo le costó la vida a Óscar Andrés en una via de Santander

Santander

Óscar Andrés Moreno Durán de 19 años perdió la vida durante la madrugada de este martes 3 de noviembre, luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se movilizaba en su motocicleta por la vía que comunica al municipio de Rionegro con Bucaramanga, en Santander.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 12:40 de la madrugada, en una curva ubicada a la altura del barrio Cristo Rey, en la salida del casco urbano de Rionegro hacia la capital santandereana. Según la información preliminar, Óscar Andrés conducía una motocicleta de placas DFS-43G y, al parecer, tenía como destino Bucaramanga.

Por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, el motociclista terminó chocando contra un vehículo de carga tipo camión turbo que transitaba por este corredor vial. El impacto le ocasionó lesiones de gravedad que provocaron su fallecimiento.

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Hasta el momento, se desconoce cómo se produjo exactamente la colisión y cuál de los vehículos llevaba la trayectoria que dio lugar al choque. Estos detalles deberán ser establecidos

Tras lo ocurrido, las autoridades hicieron presencia en el sector de Cristo Rey y restringieron temporalmente la circulación vehicular mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes.

Unidades de criminalística realizaron la inspección técnica del cuerpo, la revisión del lugar del accidente y la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo sucedido.

Entre los aspectos que deberán analizarse se encuentran las trayectorias de los vehículos involucrados, el punto de impacto y las condiciones en las que se encontraba la vía al momento del siniestro.

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