Don Luis y doña Lucy: los sacaron de su finca y horas después aparecieron muertos

Colombia

Un nuevo hecho de violencia se registro en Valle del Cauca, luego de que una pareja de esposos, reconocida en su comunidad, fuera encontrada sin vida después de haber sido sacada, presuntamente por hombres armados, de la finca donde residía. Las víctimas fueron identificadas como Luis Alfredo Aponte y Lucy Hurtado de Aponte, dos adultos mayores cuyos cuerpos fueron localizados durante la madrugada del miércoles 7 de octubre, horas después de que sus familiares reportaran su desaparición.

De acuerdo con la información conocida por medios locales sobre el caso, los hechos comenzaron durante la tarde del martes 6 de octubre en la finca Cusagui, ubicada en el corregimiento de Guachinte, zona rural de Jamundí. Hasta ese lugar habrían llegado varios hombres armados que ingresaron a la propiedad y obligaron a los esposos a salir de su vivienda. Desde ese momento se perdió contacto con ellos, situación que llevó a sus allegados a iniciar una búsqueda y divulgar información sobre su desaparición.

La búsqueda terminó de manera trágica cuando los cuerpos de los adultos mayores fueron encontrados en una zona rural cercana a la vía que comunica el casco urbano de Jamundí con el corregimiento de Robles. Según los primeros reportes, ambos presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego y, al parecer, habrían recibido disparos a corta distancia. Sin embargo, las circunstancias exactas de las muertes deberán ser determinadas mediante las investigaciones judiciales y los respectivos análisis forenses.

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Las primeras informaciones también señalan que los esposos eran conocidos en el sector por su participación y liderazgo dentro de la comunidad. Su muerte ha generado preocupación por las condiciones de seguridad que enfrentan los habitantes de esta zona rural, donde durante los últimos meses se han registrado situaciones relacionadas con la presencia de estructuras armadas ilegales y conflictos por la ocupación de predios.

Una de las hipótesis que analizan las autoridades apunta a una posible relación entre el doble homicidio y los conflictos derivados de la ocupación e invasión de terrenos en sectores rurales de Jamundí. Según información conocida sobre la situación de orden público, en zonas cercanas se han identificado ocupaciones de varios predios, lo que ha generado tensiones y preocupación entre propietarios y habitantes. No obstante, hasta el momento no existe una conclusión oficial que permita establecer que este haya sido el motivo del asesinato de los esposos.

A este panorama se suma que habitantes de Guachinte han enfrentado dificultades en el suministro de agua potable desde marzo, cuando un ataque con explosivos afectó la infraestructura del acueducto comunitario. Este antecedente refleja los problemas de orden público que han afectado a las comunidades rurales del municipio y que han motivado advertencias de organismos encargados de proteger los derechos humanos.

Por ahora, unidades de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, trabajan para identificar a los responsables y esclarecer qué ocurrió desde el momento en que los adultos mayores fueron obligados a abandonar su vivienda hasta el hallazgo de sus cuerpos. También se busca determinar si existían amenazas anteriores, conflictos relacionados con la propiedad u otras circunstancias que permitan establecer el móvil de este doble homicidio.

Las autoridades hicieron un llamado a las personas que tengan información sobre lo sucedido para que colaboren con las investigaciones. Mientras avanzan las diligencias, permanece la incertidumbre sobre quiénes estuvieron detrás del crimen de Luis Alfredo Aponte y Lucy Hurtado de Aponte, una pareja de esposos cuya muerte vuelve a evidenciar los riesgos que enfrentan las comunidades de la zona rural de Jamundí.