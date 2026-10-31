Gobierno abre convocatoria para elegir nuevos representantes en cinco embajadas

Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció nuevas decisiones relacionadas con la representación diplomática del país en el exterior, entre ellas la apertura de una convocatoria para seleccionar funcionarios de carrera que estarán al frente de las embajadas en Dinamarca, Egipto, Finlandia, Filipinas y Vietnam.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que el proceso comenzó el viernes 30 de octubre y se extenderá hasta el martes 3 de noviembre. La convocatoria busca que los cargos sean ocupados por profesionales pertenecientes a la carrera diplomática colombiana, teniendo en cuenta su experiencia, preparación y trayectoria dentro del servicio exterior.

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Según el cronograma anunciado, durante los días 4 y 5 de noviembre un comité integrado por representantes de la Secretaría General, Talento Humano, la Academia Diplomática y la Oficina Jurídica evaluará las hojas de vida de los aspirantes. Posteriormente, el viernes 6 de noviembre, el presidente recibirá los cinco perfiles seleccionados junto con sus antecedentes y documentos de soporte.

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¿Qué pasará con las embajadas de Alemania y Canadá?

Además del proceso de selección para las cinco representaciones diplomáticas, De La Espriella informó que su Gobierno adelanta los trámites para nombrar en propiedad a funcionarios de carrera diplomática que actualmente prestan sus servicios en las embajadas de Colombia en Alemania y Canadá.

El mandatario también anunció que ordenó descartar un listado de candidatos inicialmente propuesto, con el propósito de realizar una nueva evaluación de los aspirantes a ocupar estos cargos.

Sin embargo, el sindicato de diplomáticos Unidiplo señaló que cinco de las siete embajadas mencionadas ya cuentan con funcionarios de carrera al frente de sus misiones. Aunque la organización destacó la importancia de fortalecer la carrera diplomática, pidió que este tipo de oportunidades se extienda a otras representaciones colombianas en el exterior.

Por ahora, el proceso de selección continúa abierto y se espera que el Gobierno dé a conocer las decisiones correspondientes después de la evaluación de los perfiles. Los anuncios forman parte de las medidas planteadas para fortalecer la participación de funcionarios de carrera en las embajadas colombianas.