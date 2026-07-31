Catherine Juvinao estalla contra Petro y lo acusa de despreciar la agenda de las mujeres

Política

La representante a la Cámara Catherine Juvinao lanzó un fuerte cuestionamiento contra el presidente Gustavo Petro, luego de asegurar que no fue informada sobre la sanción de la denominada Ley Jineth Bedoya, una iniciativa que promovió desde el Congreso.

La norma busca fortalecer la capacitación de los servidores públicos en asuntos relacionados con enfoque de género y dar cumplimiento a disposiciones derivadas de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Sin embargo, la congresista manifestó su molestia porque, según denunció, ni ella ni la periodista Jineth Bedoya fueron invitadas o notificadas sobre el acto en el que el Gobierno sancionó la ley.

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“Hoy se sancionó la ley y al presidente Petro no se le dio la gana de avisarme”, expresó Juvinao mediante un video publicado en sus redes sociales.

La representante señaló que lo ocurrido no solo representa una falta de cortesía política, sino también una actitud de desprecio frente al trabajo legislativo desarrollado por las mujeres.

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“Este Gobierno demuestra su poca cortesía, que me lo tomo como un desprecio”, afirmó la congresista, quien también cuestionó la manera como el Ejecutivo reconoce las iniciativas relacionadas con la agenda de género.

Pese a la controversia, Juvinao anunció que junto con Jineth Bedoya realizará un evento independiente para presentar y socializar los alcances de la norma.

La congresista recordó que, una vez sancionada, la iniciativa se convierte en una ley de la República y deberá ser aplicada sin importar las diferencias políticas, ideológicas o religiosas.

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Además, hizo un llamado a organizaciones ciudadanas y defensoras de los derechos de las mujeres para que vigilen su implementación y exijan a las entidades públicas el cumplimiento de las capacitaciones establecidas.

El pronunciamiento abrió una nueva discusión política sobre la relación del Gobierno con las congresistas que han impulsado iniciativas de género y sobre el reconocimiento que reciben las autoras de los proyectos aprobados por el Legislativo.