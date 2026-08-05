“Le faltó gobernarse a sí mismo”: Margarita Rosa cuestionó a Petro

Colombia

Margarita Rosa de Francisco, una de las figuras públicas que respaldó abiertamente la candidatura presidencial de Gustavo Petro en 2022, hizo un balance crítico de su administración y reconoció que varias actuaciones del mandatario terminaron generándole decepción y vergüenza.

Durante una entrevista concedida a Tercer Canal, la actriz y escritora aclaró que no se arrepiente de haber votado por las ideas que representaba Petro, pues todavía considera que varias de sus propuestas fueron necesarias para generar una transformación y una mayor conciencia política en Colombia.

Sin embargo, estableció una diferencia entre el proyecto político que apoyó y la conducta personal del presidente durante sus cuatro años en la Casa de Nariño.

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De Francisco explicó que nunca conoció a Petro en el ámbito personal y que su respaldo estuvo relacionado exclusivamente con sus propuestas políticas. No obstante, reconoció que las formas utilizadas por el jefe de Estado no ayudaron a consolidar el proyecto que representaba.

“Las formas que tuvo él como persona no ayudaron. También me avergonzaron”, expresó la actriz durante la conversación.

Una de las críticas más contundentes estuvo relacionada con la manera en que Petro abordó asuntos vinculados con las mujeres y lo que De Francisco describió como su relación con “lo femenino”.

Para la escritora, varias posiciones y actuaciones del mandatario en este tema resultaron inaceptables y terminaron alejándola de la defensa pública que mantuvo durante buena parte de su Gobierno.

La actriz insistió en que su respaldo nunca significó una adhesión personal absoluta, pero reconoció que con el paso del tiempo terminó defendiendo públicamente a una figura sobre la cual no tenía suficiente conocimiento.

A partir de esa experiencia, afirmó que no volverá a exponer toda su credibilidad por un dirigente político y que, en adelante, buscará participar como ciudadana desde otros espacios.

Margarita Rosa resumió su principal crítica al liderazgo de Petro al asegurar que Colombia necesita dirigentes capaces de ejercer control sobre sus propias actuaciones.

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“Necesitamos un líder político que se gobierne a sí mismo”, manifestó. Para la actriz, esa capacidad fue precisamente una de las principales carencias del mandatario y una de las razones por las que el proyecto progresista no alcanzó los resultados que esperaba.

Pese a sus cuestionamientos, De Francisco sostuvo que los cuatro años del Gobierno Petro sí tuvieron aspectos positivos y aseguró que continúa creyendo en varias de sus propuestas.

Su reflexión, por tanto, no representa una ruptura completa con las ideas del progresismo, sino una distancia frente al comportamiento personal del presidente y al excesivo protagonismo que pueden adquirir los líderes dentro de los proyectos políticos.

Durante la entrevista, Margarita Rosa también habló sobre la pertenencia de Petro al M-19 y el significado que tuvo la firma del acuerdo de paz de esa organización.

Aunque destacó que la desmovilización debía celebrarse, manifestó que esperaba del presidente un reconocimiento más frecuente hacia quienes sufrieron las acciones del antiguo grupo armado.

Según la actriz, Petro debió pedir perdón de manera más reiterada por las personas secuestradas y muertas durante la actividad del M-19, especialmente cada vez que reivindicaba públicamente la historia de esa organización.

De Francisco también hizo una autocrítica sobre la manera en que participó en el debate público durante los últimos años. Reconoció que llegó a defender con demasiada intensidad a una persona cuando su respaldo debía concentrarse en las ideas y no en un dirigente particular.

La actriz aseguró que no desea continuar participando en intercambios de insultos ni en confrontaciones contra quienes piensan diferente. También señaló que respetará el resultado electoral y buscará ejercer su papel como ciudadana sin convertir a otro político en el centro de sus lealtades.

Sus declaraciones generaron reacciones en redes sociales debido a que Margarita Rosa fue una de las defensoras públicas más reconocidas de Petro desde la campaña presidencial de 2022.

La actriz concluyó que seguirá apoyando las propuestas que considere necesarias para el país, pero no volverá a poner toda su imagen y credibilidad al servicio de una sola persona.