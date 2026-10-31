Cambios en Palogordo: designan nuevo director en medio de retos de seguridad

Santander

La cárcel de alta y media seguridad de Palogordo, ubicada en el municipio de Girón, Santander, tendrá un nuevo director. Se trata de Ronald Leonardo Ugarte Mora, quien fue designado para asumir la administración de este establecimiento penitenciario, luego de permanecer durante un año y once meses al frente del Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta, en Norte de Santander. El cambio fue dado a conocer este viernes 30 de octubre y representa un nuevo movimiento administrativo dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Ugarte Mora es abogado, magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y teniente retirado del Ejército Nacional. A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado funciones relacionadas con el ámbito jurídico, militar y penitenciario, experiencia que ahora llevará al establecimiento carcelario de Girón. Antes de asumir la dirección del complejo penitenciario de Cúcuta, también ejerció labores de asesoría jurídica en asuntos operacionales y relacionados con la protección de los derechos humanos.

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Durante su permanencia en Cúcuta, el funcionario estuvo al frente de un establecimiento que enfrenta importantes desafíos relacionados con la seguridad, el control de la población privada de la libertad y la coordinación entre las diferentes autoridades. Su gestión se extendió por cerca de dos años, periodo en el que desarrolló labores administrativas y de articulación institucional con organismos de seguridad y entidades encargadas del funcionamiento del sistema penitenciario.

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La llegada de Ronald Ugarte se produce en un momento de especial atención sobre la seguridad de la cárcel de Palogordo, uno de los establecimientos penitenciarios más importantes de Santander. En los últimos meses, las autoridades han tenido que fortalecer las medidas de protección debido a situaciones que han afectado a funcionarios del INPEC y a las preocupaciones relacionadas con la presencia de personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil.

Entre los antecedentes recientes se encuentran las amenazas denunciadas contra funcionarios penitenciarios y los hechos violentos que han generado preocupación por la seguridad del personal de custodia y vigilancia. Estas situaciones han llevado a las autoridades a revisar los esquemas de protección y reforzar la coordinación entre el INPEC, la Policía Nacional y otros organismos encargados de garantizar la seguridad en el establecimiento y sus alrededores.

Uno de los principales desafíos de la nueva dirección será mantener el control interno, fortalecer los procedimientos de seguridad y garantizar el funcionamiento administrativo de Palogordo, sin dejar de lado las condiciones de atención y los derechos de las personas privadas de la libertad. También será importante la articulación con las autoridades de Girón y Santander frente a las situaciones de orden público que puedan afectar el funcionamiento del centro penitenciario.

La designación de Ugarte Mora fue divulgada por diferentes medios regionales, entre ellos La Opinión y Oro Noticias. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado públicamente la fecha exacta en la que asumirá formalmente sus nuevas funciones ni se ha conocido la resolución administrativa que oficializa el movimiento. Se espera que el INPEC entregue mayores detalles sobre el proceso de transición en la dirección de Palogordo.