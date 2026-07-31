Ana María Vesga, la nueva ministra de Salud del Gobierno de Abelardo De La Espriella

Colombia

El presidente electo Abelardo De La Espriella confirmó a Ana María Vesga como ministra de Salud y Protección Social de su próximo Gobierno. Su designación pone al frente de una de las carteras más complejas del país a quien actualmente dirige el gremio que representa a varias Entidades Promotoras de Salud.

Vesga es presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, desde 2023. El gremio agrupa a varias EPS del régimen contributivo y ha sido uno de los principales contradictores de las políticas sanitarias impulsadas por el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

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Durante el anuncio, De La Espriella aseguró que la nueva ministra deberá poner en marcha un plan de choque orientado a garantizar una atención oportuna, recuperar el abastecimiento de medicamentos, mejorar las condiciones del personal sanitario y avanzar en el saneamiento financiero del sistema.

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Vesga respondió que recibe la designación con compromiso y que asumirá pensando en los pacientes, en quienes trabajan diariamente en su cuidado y en la necesidad urgente de recuperar la confianza en el sector.

La ministra designada es abogada de la Universidad de los Andes, donde también realizó estudios de Alta Dirección y Liderazgo Estratégico. Además, cuenta con una maestría en Economía de la Salud y del Medicamento de la Universidad Pompeu Fabra, en España.

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La ministra designada recibirá un sistema marcado por las demoras en citas y procedimientos, dificultades para acceder a medicamentos, deudas entre aseguradores y prestadores, además de una creciente pérdida de confianza entre los usuarios.

Uno de sus principales desafíos será definir el futuro de las EPS intervenidas, revisar la suficiencia de los recursos destinados a la atención y garantizar que hospitales, clínicas, proveedores y trabajadores puedan recibir los pagos pendientes.

También tendrá que presentar una hoja de ruta clara sobre el modelo que reemplazará o corregirá las medidas adoptadas durante el Gobierno Petro, sin afectar la continuidad de los tratamientos ni aumentar las barreras para los pacientes.

Con la designación de Ana María Vesga, De La Espriella deja prácticamente completo su gabinete ministerial. Hasta el momento solo falta conocer quién asumirá el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.