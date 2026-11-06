Floridablanca está de fiesta: este sábado comienzan las Ferias y Fiestas Dulces de Corazón

Floridablanca

Floridablanca se prepara para vivir nueve días de celebración con el inicio de las Ferias y Fiestas Dulces de Corazón 2026, que comenzarán este sábado 7 de noviembre, fecha en la que el municipio conmemora sus 209 años de historia.

Publicidad

La programación, organizada por la administración del alcalde José Fernando Sánchez Carvajal, contempla actividades culturales, musicales, deportivas y gastronómicas que se desarrollarán tanto en el casco urbano como en diferentes barrios y sectores rurales del municipio.

Publicidad

El mandatario local, junto con la gestora social Natalia Sánchez Silva, extendió la invitación a los habitantes de Floridablanca, el área metropolitana, Santander y otras regiones del país para participar en una celebración que busca fortalecer las tradiciones y promover el turismo.

Publicidad

Floridablanca celebra sus 209 años con música y encendido navideño

Las actividades comenzarán este sábado 7 de noviembre, a las 6:00 de la mañana, con una eucaristía en la parroquia San Juan Nepomuceno, como parte de los actos tradicionales de aniversario.

Durante el día, el parque principal será escenario de encuentros culturales y gastronómicos, entre ellos el Festival de Música Infantil, la exposición fotográfica Florida en el Lente, el evento Florida es Aroma a Café y Cacao y la tercera edición del Oblea Fest.

Uno de los momentos centrales llegará a las 6:30 de la tarde, cuando se realizará la apertura oficial de las festividades con juegos pirotécnicos, el encendido navideño y el espectáculo Tuki Tuki Navidad.

“A partir de las 6:30 de la tarde tendremos un show central, vamos a tener juegos pirotécnicos, luego vamos a darle la bienvenida oficialmente a la Navidad, con el encendido navideño, Tuki Tuki Navidad y distintas presentaciones musicales”, manifestó el alcalde Sánchez Carvajal.

La jornada continuará con presentaciones artísticas en el parque principal, uno de los puntos de encuentro de esta celebración.

Música campesina, ciclismo y festivales en los barrios

Para el domingo 8 de noviembre está prevista la final de la categoría A del XXIX Festival de Música Campesina, que tendrá como escenario el parque principal de Floridablanca.

Entre los artistas anunciados se encuentran Joaquín Guiller, conocido como El Agropecuario, Carranga Kids, Joan Manuel y María Landaeta.

Ese mismo día se desarrollará el Reto Parapente, una actividad ciclística que comenzará a las 6:30 de la mañana en el sector de Ruitoque Bajo y tendrá como punto de llegada el Parque Internacional de Parapente.

A partir del lunes 9 de noviembre, la celebración llegará a diferentes comunidades mediante festivales de danza, literatura, teatro, orquestas y actividades recreativas.

Sectores como La Cumbre, Bellavista, Bucarica, Altamira, El Reposo, Villabel y otros barrios formarán parte de los escenarios de esta programación descentralizada.

Puerto Rican Power, Sergio Vargas y Jessi Uribe estarán en el megaconcierto

Uno de los eventos más esperados será el Megaconcierto de las Ferias y Fiestas Dulces de Corazón, programado para el sábado 14 de noviembre en el estadio Álvaro Gómez Hurtado, a partir de las 4:00 de la tarde.

El espectáculo reunirá a reconocidos exponentes de la música tropical, popular y vallenata.

Los artistas confirmados son:

Puerto Rican Power.

Sergio Vargas.

Jessi Uribe.

Rafa Pérez.

Kari Castillo.

La Alcaldía confirmó que el concierto será gratuito, pero el ingreso requerirá boletería. Los interesados deberán estar atentos a las redes sociales oficiales de la administración municipal, donde se informará sobre los puntos autorizados y el procedimiento para obtener las entradas.

Durante esa misma jornada también se realizarán el desfile de carros clásicos y antiguos, una feria inmobiliaria y actividades para emprendedores y artesanos.

Oblea Fest y actividades familiares para cerrar las ferias

La programación finalizará el domingo 15 de noviembre con diferentes actividades que resaltarán la gastronomía, el talento artístico y las tradiciones locales.

Entre los eventos destacados se encuentran la final del XXVIII Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez, el Festival Gastronómico y la competencia de baile Factor F.

El deporte también tendrá protagonismo con Goles Dulces en Villabel, encuentro previsto para las 3:00 de la tarde en la cancha de fútbol de ese sector, con la participación de leyendas del fútbol colombiano.

Otro de los atractivos será la premiación de la tercera edición del Oblea Fest, acompañada de un espectáculo humorístico en la tradicional Calle del Dulce, entre las 3:00 y las 6:00 de la tarde.

Con esta programación, Floridablanca busca consolidar sus ferias como un espacio de encuentro familiar, promoción turística y fortalecimiento de las expresiones culturales del municipio.

La administración municipal invitó a los ciudadanos a consultar la programación oficial para conocer los horarios, escenarios y actividades previstas durante los nueve días de celebración.