Iván Cepeda anuncia denuncia penal contra el ministro Alejandro Ordóñez: estas son las razones

Colombia

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro anunció que presentará una denuncia penal contra el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, por presuntas irregularidades relacionadas con el uso de las cuentas oficiales del Gobierno nacional para realizar señalamientos políticos.

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El anuncio se conoció este sábado 14 de noviembre, luego de un enfrentamiento entre ambos dirigentes a través de la red social X. Cepeda aseguró que acudirá a la Fiscalía General de la Nación para denunciar al funcionario por cuatro presuntos delitos.

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“Le anuncio que lo denunciaré ante la Fiscalía por presunta ejecución de los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, hostigamiento, calumnia y peculado por uso”, manifestó el congresista en una publicación dirigida al ministro.

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Además de la acción penal, Cepeda anunció que interpondrá una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, al considerar que Ordóñez habría utilizado bienes y canales institucionales para responder a cuestionamientos personales y políticos.

El senador cuestionó especialmente una publicación realizada desde la cuenta oficial del Ministerio del Interior, en la que se difundió una composición de fotografías suyas acompañada de mensajes críticos relacionados con su participación en procesos de paz.

Para Cepeda, estos contenidos no corresponden a las funciones de comunicación institucional que debe cumplir una entidad del Estado. Por esa razón, señaló que los canales oficiales no deberían utilizarse para controversias personales entre funcionarios y dirigentes políticos.

El enfrentamiento tuvo su origen en los cuestionamientos por los millonarios salarios de funcionarios del Fondo Milagro, entidad encargada de administrar recursos destinados a la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto.

La controversia aumentó cuando se conoció que el entonces gerente, Jaime Andrés Uribe, tenía una remuneración mensual cercana a los 39 millones de pesos, mientras la nómina de la entidad alcanzaba aproximadamente los 765 millones mensuales.

Cepeda cuestionó las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella sobre esta situación, lo que provocó una respuesta del ministro Alejandro Ordóñez desde las redes institucionales del Ministerio del Interior.

En su pronunciamiento, Ordóñez utilizó la expresión “el ladrón juzga por su condición” y cuestionó que sectores de la oposición criticaran los salarios del Fondo Milagro, mientras, según él, habían guardado silencio frente a controversias ocurridas durante el gobierno de Gustavo Petro.

El ministro también hizo referencia a las investigaciones relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y defendió las medidas anunciadas por el actual Gobierno para revisar las remuneraciones del Fondo Milagro.

Las declaraciones provocaron una nueva reacción de Cepeda, quien consideró que los mensajes del funcionario excedían el debate político y comprometían el uso adecuado de los canales oficiales del Estado.

El congresista recordó que la Ley 2345 de 2023 establece disposiciones sobre el uso de las cuentas institucionales y citó el artículo 209 de la Constitución Política, relacionado con los principios que deben orientar la función administrativa.

Cepeda sostuvo que los recursos públicos deben estar destinados al interés general y no utilizarse para confrontaciones políticas. También cuestionó que desde una cuenta del Gobierno se difundieran imágenes que, a su juicio, buscaban desacreditar sus actividades relacionadas con la paz.

Por ahora, el senador ha anunciado las acciones legales, pero no se ha confirmado públicamente su radicación formal. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen fundamentos para iniciar actuaciones penales o disciplinarias contra el ministro.