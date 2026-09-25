Cepeda califica de “vergüenza” actuación de Colombia en la ONU por Netanyahu

Colombia

El senador Iván Cepeda lanzó una fuerte crítica contra la representación del Gobierno colombiano en la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de la intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Nueva York. El dirigente calificó lo ocurrido como una “vergüenza para Colombia” y una “afrenta” a la dignidad nacional.

La controversia se produjo después de que Netanyahu subiera al atril de la Asamblea General este jueves 24 de septiembre. En ese momento, decenas de delegados abandonaron el salón como señal de protesta frente a la actuación del Gobierno israelí en Gaza y otros escenarios del conflicto en Medio Oriente. Reuters confirmó que la salida ocurrió justo cuando Netanyahu comenzó su intervención.

Publicidad

Cepeda reaccionó a través de sus redes sociales y cuestionó particularmente la actitud que, según él, asumieron los representantes enviados por el Gobierno de Abelardo De La Espriella. El vicepresidente José Manuel Restrepo encabeza la delegación colombiana en Nueva York junto al canciller Omar Bula y otros altos funcionarios.

Publicidad

“Hoy en Naciones Unidas una nueva vergüenza para Colombia”, escribió Cepeda. En su mensaje acusó a los representantes del Ejecutivo de “rendir pleitesía” a Netanyahu y calificó al primer ministro israelí de “genocida”. Esta última expresión corresponde a la posición política del senador y no a una sentencia judicial definitiva que haya declarado a Netanyahu responsable del delito de genocidio.

Netanyahu habló ante una sala marcada por las protestas

Netanyahu utilizó su discurso para defender las actuaciones militares de Israel y respondió a las críticas internacionales que ha recibido su Gobierno. El mandatario israelí ha rechazado las acusaciones de genocidio y sostiene que las operaciones militares tienen como objetivo combatir organizaciones armadas y proteger la seguridad de Israel.

En medio de ese escenario, la salida de decenas de delegaciones durante su intervención se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la jornada. Países de Medio Oriente y otras regiones participaron en la protesta, mientras otras delegaciones permanecieron dentro del recinto para escuchar el discurso del jefe del Gobierno israelí.

Para Cepeda, la postura colombiana constituye una muestra del cambio que ha experimentado la política exterior desde la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia. El senador también criticó el discurso que Restrepo pronunció en representación del mandatario colombiano y lo calificó como una colección de “lugares comunes” frente a los grandes desafíos internacionales.

Colombia restableció relaciones con Israel

La crítica del congresista se produce en momentos en que el Gobierno colombiano ha avanzado en un rápido acercamiento diplomático con Israel. La Cancillería confirmó que Colombia decidió restablecer y fortalecer formalmente sus relaciones diplomáticas con ese país el pasado 11 de agosto de 2026.

La relación había sido rota durante el Gobierno de Gustavo Petro en 2024, en medio de sus críticas a la ofensiva israelí en Gaza. Con la llegada de De La Espriella al poder, ambos gobiernos acordaron reconstruir los vínculos diplomáticos, económicos, comerciales y de cooperación en áreas como seguridad e inteligencia.

Otro de los pasos adoptados fue el restablecimiento de la exención recíproca de visa para turistas colombianos e israelíes. Desde septiembre, los ciudadanos de ambos países pueden ingresar con pasaporte para estadías turísticas de hasta 90 días, bajo las condiciones migratorias establecidas por cada Estado.

El Gobierno De La Espriella también tomó una decisión de mayor alcance diplomático el 10 de agosto: Colombia reconoció oficialmente la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. La Cancillería argumentó que ese territorio tiene importancia estratégica para la seguridad israelí y para su capacidad de responder frente a amenazas externas.

La determinación representó un giro frente a la posición histórica de Colombia y generó cuestionamientos de distintos sectores políticos y diplomáticos. El control israelí sobre los Altos del Golán sigue siendo un asunto ampliamente controvertido dentro de la comunidad internacional.

¿Qué ha pasado con la embajada en Jerusalén?

Otro de los temas cuestionados por Cepeda es el anuncio de trasladar la representación diplomática colombiana en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. De La Espriella manifestó desde antes de asumir la Presidencia su intención de realizar ese cambio como parte del restablecimiento de las relaciones bilaterales.

A este cambio de política exterior se suma otra reciente decisión. El Gobierno colombiano retiró formalmente la declaración de intervención que había presentado en 2024 ante la Corte Internacional de Justicia en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel por la aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en Gaza.

La Cancillería informó que la comunicación de retiro fue presentada el 18 de septiembre y confirmada por la Corte el día 22. El Gobierno aclaró que esa decisión no modifica las obligaciones internacionales de Colombia como Estado parte de la Convención contra el Genocidio.

Primer discurso del nuevo Gobierno ante la ONU

Colombia está representada durante esta Asamblea General por el vicepresidente José Manuel Restrepo debido a que De La Espriella decidió no viajar a Nueva York. Restrepo fue el encargado de leer el jueves 24 de septiembre el mensaje preparado por el presidente ante el pleno de Naciones Unidas.

Durante esa intervención, el Gobierno defendió una cooperación internacional basada en la soberanía de los Estados, cuestionó la eficacia actual del sistema multilateral y presentó asuntos relacionados con seguridad, narcotráfico, inversión, tecnología y recuperación económica después del terremoto que afectó al país.

Las críticas de Iván Cepeda abren así un nuevo capítulo del debate político alrededor del giro diplomático de Colombia frente a Israel. Mientras el Gobierno sostiene que el fortalecimiento de esa relación responde a intereses de seguridad, cooperación y política exterior, Cepeda cuestiona que esa cercanía represente adecuadamente la posición internacional que, a su juicio, debería mantener Colombia.