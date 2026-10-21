Alcalde Portilla se la juega en Bogotá por el rescate de Metrolínea: pidió a MinTransporte 140 buses nuevos

Bucaramanga

En una apuesta decidida por salvar el sistema de transporte masivo del área metropolitana, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, llegó este martes 20 de octubre a Bogotá para reunirse con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y su equipo. Sobre la mesa hubo un solo tema: cómo sacar a Metrolínea de la crisis en la que lleva años sumido.

La visita marca un nuevo capítulo en la relación entre la ciudad y el Gobierno Nacional frente a un sistema que durante años fue sinónimo de estaciones abandonadas, buses insuficientes y largas esperas para los usuarios. Portilla llegó con un diagnóstico claro y propuestas concretas, y regresó con acuerdos para avanzar de la mano del Ministerio.

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Un sistema en cuidados intensivos

La crisis de Metrolínea no es nueva. En 2025 se llegó a analizar incluso la liquidación del ente gestor, y el propio Ministerio de Transporte advirtió que, pese a que la Nación ha invertido cerca de $977.000 millones en el sistema, el concesionario no contaba con suficientes buses para prestar el servicio.

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Portilla no esquivó esa realidad. Reconoció que su administración encontró el sistema "en condiciones críticas" y llamó a "unificar esfuerzos para rescatar nuestro Sistema de Transporte Masivo". Recordó, además, que el Gobierno Nacional es accionista del ente gestor, por lo que su participación en las decisiones de fondo es indispensable.

Tres frentes para el rescate

Modificar el convenio con la Nación: la meta es ajustar en diciembre el convenio de cofinanciación entre el municipio y el Gobierno Nacional. La recuperación de las estaciones del sistema serviría para compensar parte de la deuda que Bucaramanga tiene con la Nación.

la meta es ajustar en diciembre el convenio de cofinanciación entre el municipio y el Gobierno Nacional. La recuperación de las estaciones del sistema serviría para compensar parte de la deuda que Bucaramanga tiene con la Nación. Renovar la flota: con el convenio modificado se abriría la puerta al apoyo nacional para adquirir buses nuevos. La Alcaldía solicitó 140 vehículos: 130 padrones y 10 articulados. La compra aún no está confirmada y dependerá de los recursos que se logren concretar.

con el convenio modificado se abriría la puerta al apoyo nacional para adquirir buses nuevos. La Alcaldía solicitó 140 vehículos: 130 padrones y 10 articulados. La compra aún no está confirmada y dependerá de los recursos que se logren concretar. Incluir el tema en el Plan Nacional de Desarrollo: el alcalde propuso fijar allí una meta que garantice la sostenibilidad de los sistemas de transporte masivo del país.

El municipio ya dio el primer paso

La gestión en Bogotá llega respaldada por hechos. En octubre arrancaron las obras de recuperación de las estaciones, financiadas con recursos del municipio a través de un contrato por $11.950 millones adjudicado el pasado 29 de septiembre. La administración espera que desde enero avance la recuperación de la infraestructura y llegue la nueva flota, aunque las condiciones para la llegada de los buses aún están por definirse.

Un mensaje claro desde la capital

Con esta visita, el alcalde Portilla dejó claro que el rescate de Metrolínea es una prioridad de su gobierno y que está dispuesto a tocar todas las puertas necesarias. "Necesitamos el apoyo decidido del Gobierno Nacional para tomar las decisiones", insistió el mandatario.

La Alcaldía continuará el trabajo articulado con Metrolínea, el Área Metropolitana de Bucaramanga y la Nación, con un objetivo común: devolverles a miles de usuarios un transporte masivo digno, eficiente y sostenible.