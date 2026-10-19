Congresista no se quedó callada ante De la Espriella y le lanzó un desafío público.

Colombia

La polémica entre el presidente Abelardo de la Espriella y dos dirigentes de San Andrés continúa. Este lunes 19 de octubre, la gobernadora Girley Ordóñez Bowie y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz respondieron a los señalamientos del mandatario sobre presuntas irregularidades en la contratación pública y el manejo del hospital departamental.

La controversia comenzó durante una visita presidencial al archipiélago, cuando De la Espriella cuestionó públicamente a las funcionarias y aseguró que el esposo de la congresista estaría relacionado con contratos de la Gobernación. También las señaló de presuntamente obstaculizar la intervención del hospital, una afirmación que ambas rechazaron.

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Ante las acusaciones, Elizabeth Jay-Pang aseguró que el presidente está mal informado y lo retó a investigar. Explicó que su esposo tiene actividades comerciales relacionadas con una ferretería, pero negó que controle la contratación departamental. Además, sostuvo que desde tiempo atrás venía solicitando medidas para mejorar la atención en el hospital.

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Por su parte, la gobernadora Girley Ordóñez manifestó su sorpresa por los cuestionamientos y aseguró que no tiene investigaciones por corrupción. También negó haberse opuesto a la intervención del centro médico y afirmó que está dispuesta a colaborar con las autoridades para esclarecer cualquier irregularidad.

El Partido Liberal también se pronunció y expresó su respaldo a las dos dirigentes, al tiempo que pidió respetar las garantías legales y presentar pruebas sobre las acusaciones. Por ahora, los señalamientos del presidente no constituyen hechos judicialmente comprobados.