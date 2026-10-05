Carlos Bueno llega al Gobierno de Abelardo de la Espriella como asesor del Viceministerio de Transporte

Colombia

El ingeniero santandereano Carlos Enrique Bueno Cadena, quien fue director de Tránsito de Bucaramanga y candidato a la Alcaldía de la capital santandereana en las elecciones territoriales atípicas de 2025, llega al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para asumir un nuevo reto relacionado con uno de los sectores en los que ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional.

Bueno se vincula como asesor del Viceministerio de Transporte, desde donde acompañará el seguimiento de proyectos estratégicos del sector, particularmente aquellos relacionados con transporte público, tránsito y movilidad.

El ingeniero civil, doctor en Transporte y Logística, cuenta con una amplia experiencia en estos temas. Además de los cargos que ha desempeñado en Santander, ha participado como consultor en proyectos nacionales e internacionales y ha trabajado en iniciativas de movilidad y transporte en más de diez países.

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Su nombre es especialmente conocido en Bucaramanga. Carlos Bueno estuvo al frente de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, DTB, durante las administraciones de los alcaldes Juan Carlos Cárdenas y Jaime Andrés Beltrán, etapa en la que adquirió una importante exposición pública por las decisiones adoptadas en materia de movilidad y control.

Ahora, su trayectoria profesional vuelve a llevarlo al sector público, esta vez desde el escenario nacional y dentro del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Allí tendrá la tarea de aportar su experiencia técnica al seguimiento de proyectos considerados estratégicos para el transporte del país.

Con su vinculación, Bueno se suma a los profesionales santandereanos que han llegado a diferentes espacios del Gobierno nacional. Su experiencia en movilidad, transporte público, planificación y tránsito habría sido uno de los factores tenidos en cuenta para su llegada al Viceministerio.

¿Volverá a aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga?

La llegada de Carlos Bueno al Gobierno nacional también vuelve a poner su nombre sobre el panorama político de Santander. Conocido como “El Barbas”, el exdirector de Tránsito ya tuvo una primera experiencia electoral y su futuro político continúa generando expectativa.

Por ahora, su nueva responsabilidad estará concentrada en el Viceministerio de Transporte. Sin embargo, según la información conocida, la modalidad de su vinculación no cerraría necesariamente la posibilidad de que en el futuro vuelva a buscar un cargo de elección popular, siempre sujeto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable en el momento de una eventual candidatura.

Así, Carlos Bueno pasa de la movilidad y la política local de Bucaramanga al escenario nacional, donde participará directamente en el seguimiento de proyectos de transporte, mientras su nombre continúa figurando entre los perfiles que podrían tener protagonismo en el futuro político de Santander.