Cartagena

La toma de rehenes en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, provocó un pronunciamiento de Gustavo Petro contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella. En un mensaje publicado en X este martes 24 de noviembre, el expresidente sostuvo que el hurto aumentó en la ciudad desde que terminó su mandato.

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«En la ciudad se ha disparado el hurto desde que dejé de gobernar», escribió Petro. En la misma publicación, atribuyó la violencia al empobrecimiento de la población y a lo que llamó la «muerte del turismo».

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El exmandatario cuestionó el discurso de seguridad del actual Gobierno y sostuvo que su énfasis en la muerte perjudicó al sector turístico. En su mensaje mencionó una cifra de siete millones de turistas extranjeros, sin precisar el periodo ni el ámbito geográfico al que correspondía ese dato.

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Petro también señaló que el aumento de la pobreza favorece delitos como el hurto, la extorsión, el secuestro y la violencia intrafamiliar. Al defender su gestión, aseguró que durante su administración disminuyeron los hurtos y la violencia intrafamiliar, y atribuyó esos resultados a la reducción de la pobreza y la conflictividad social.

Los registros disponibles ofrecen una mirada más amplia sobre el hurto. En los 12 meses terminados en septiembre de 2026, la Policía Nacional registró 5.965 hurtos a personas en Cartagena, un 11 % menos que en los 12 meses anteriores. Ese balance abarca meses de ambos gobiernos y no permite establecer cómo se comportó el delito específicamente después de la salida de Petro.

En turismo, el DANE reportó que la ocupación de los establecimientos de alojamiento en Cartagena bajó del 64,5 % al 58 % entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026. El aeropuerto Rafael Núñez, por su parte, movilizó 6,45 millones de pasajeros entre enero y octubre de este año, más de 44.200 por encima del mismo periodo de 2025. Ese total incluye llegadas y salidas.

Sobre lo ocurrido en el supermercado, el presidente De la Espriella señaló que los hombres armados entraron al establecimiento tras un presunto intento de asalto a un vehículo de transporte de valores. La relación entre la toma de rehenes, la pobreza y la actividad turística corresponde a la interpretación que Petro hizo del caso en su publicación.