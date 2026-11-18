Santander

Dos hermanas santandereanas atraviesan una difícil situación de salud debido a una enfermedad que, pese a los años de síntomas y múltiples valoraciones médicas, todavía no ha podido ser diagnosticada con certeza. La familia hace un llamado urgente para que se garantice la atención especializada que necesita una de ellas, quien permanece hospitalizada desde septiembre.

Publicidad

Se trata de Elizabeth Laguado, de 34 años, quien comenzó a presentar problemas de salud en julio de 2022, y su hermana Viviana Laguado, de 36 años, cuyos síntomas aparecieron en mayo de 2025. Ambas enfrentan una condición médica que hasta el momento no ha podido ser identificada de manera definitiva.

Publicidad

La situación más delicada la vive Viviana, quien permanece internada desde el 22 de septiembre de 2026 en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), donde recibe atención médica debido a episodios prolongados que pueden extenderse hasta una hora y media y comprometer seriamente su respiración.

Publicidad

Episodios que ponen en riesgo su salud

Según el relato entregado por su familia, durante estas crisis Viviana presenta episodios de apnea, es decir, interrupciones de la respiración que provocan descensos en sus niveles de saturación de oxígeno, situación que genera preocupación por las posibles complicaciones.

Ante la complejidad de su condición, los médicos tratantes solicitaron su remisión a otra institución de alta complejidad, donde pueda ser valorada por especialistas en neurofisiología y se le practique una electromiografía de superficie.

Estos estudios permitirían avanzar en la investigación de un posible síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco frecuente que puede provocar rigidez muscular y espasmos. Sin embargo, este diagnóstico todavía no ha sido confirmado y los especialistas necesitan descartar otras posibles enfermedades.

Denuncian que la remisión no se ha realizado

La familia asegura que, pese a la solicitud realizada por los médicos tratantes, hasta el momento no se ha logrado concretar el traslado de Viviana a la institución especializada donde podrían practicarle los estudios necesarios para esclarecer su condición.

De acuerdo con sus familiares, la paciente no ha recibido un tratamiento específico para la enfermedad sospechada, debido a que todavía no existe un diagnóstico concluyente. Mientras tanto, continúa hospitalizada y presentando episodios que afectan su estado de salud.

La preocupación aumenta porque, según la denuncia, ya se acudió a mecanismos judiciales para exigir la atención requerida. La familia asegura que presentó una solicitud de medida provisional y promovió un incidente de desacato, con decisiones favorables, pero la remisión sigue sin materializarse.

La familia pide intervención urgente

Los familiares de Elizabeth y Viviana Laguado solicitan la intervención de las autoridades de salud y de las entidades responsables de garantizar la atención médica, con el propósito de conseguir una solución que permita avanzar en el diagnóstico y tratamiento de ambas hermanas.

Especialmente, piden que se haga efectiva la remisión de Viviana a una institución que cuente con los especialistas y equipos necesarios para realizar los estudios solicitados por sus médicos, teniendo en cuenta el tiempo que lleva hospitalizada y las complicaciones que presenta.

El llamado también está dirigido a la Superintendencia Nacional de Salud y a las autoridades competentes para que revisen el caso, verifiquen el cumplimiento de las decisiones judiciales y contribuyan a garantizar la continuidad de la atención médica.

Mientras esperan una respuesta, la familia insiste en que su principal preocupación es el estado de salud de Viviana y la incertidumbre que enfrentan las dos hermanas al continuar sin un diagnóstico definitivo que permita orientar su tratamiento.