Colombia

A un día de las movilizaciones del jueves 19 de noviembre, el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, publicó un mensaje en X dirigido a los sectores de mayores ingresos. Con sarcasmo, les sugirió quedarse en el club mientras otros salían a marchar contra la reforma tributaria del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Publicidad

En su publicación, Matador mencionó a quienes tienen un capital superior a los $5.000 millones y aludió al costo de los alimentos, el internet y los gastos de las mascotas. Con esos ejemplos puso el foco en cómo, a su juicio, los cambios tributarios pesarían de manera distinta en el bolsillo de los hogares.

Publicidad

El caricaturista también hizo referencia a quienes se identifican como “firmes por la patria” y a quienes conservaron sus mansiones tras el terremoto. “Mañana quédese en el club. La marcha no es para usted”, escribió al dirigirse a quienes, según su lectura, podrían asumir sin dificultad los cambios en el IVA.

Publicidad

La publicación mantuvo ese tono hasta el final. Matador les sugirió aprovechar la jornada para hacer inversiones y almorzar caviar. Cerró con la frase “Que marchen los pobres”, con la que remató su crítica sobre quiénes tendrían más razones para salir a protestar.

La jornada nacional fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones sindicales y sociales para rechazar el proyecto de Ley de Rescate Económico. El Pacto Histórico respaldó la movilización y el expresidente Gustavo Petro ratificó el llamado a salir a las calles el 19 de noviembre.

La convocatoria se mantuvo después de que De La Espriella anunciara que su Gobierno desistía de imponer IVA a productos de la canasta familiar. Entre los reparos que siguen sobre la mesa está el cuestionamiento de Petro al umbral a partir del cual las personas comenzarían a pagar el impuesto de renta.