Santander

Los estudiantes de Santander podrían seguir llevando sus celulares al colegio, pero su uso durante las clases quedaría sujeto a las reglas que establezca cada institución. Así lo plantea el Proyecto de Ordenanza 058 de 2026, presentado por la diputada Ligia Patricia Álvarez ante la Asamblea Departamental. La propuesta busca que los planteles definan en qué momentos y espacios se pueden utilizar estos dispositivos.

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La Comisión Tercera de la Asamblea convocó para el martes 17 de noviembre la discusión del articulado y la votación del informe de ponencia en primer debate. Caracol Radio Bucaramanga informó que la iniciativa superó esa etapa y deberá pasar a segundo debate. La convocatoria oficial confirma la fecha de la sesión y el orden del día.

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Según explicó Álvarez, los estudiantes podrían seguir llevando sus teléfonos a los establecimientos educativos. La regulación se aplicaría principalmente durante las horas de clase y se incorporaría a los manuales de convivencia. Allí se fijarían las condiciones de uso para que los estudiantes y sus familias sepan cuándo y dónde está permitido utilizar los equipos.

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Para definir esas condiciones, la iniciativa plantea un trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación, los comités de convivencia escolar y los consejos directivos de los colegios. La diputada señaló que la medida busca proteger los procesos de aprendizaje y el bienestar emocional de los estudiantes, además de prevenir riesgos asociados con el uso de la tecnología.

Las reglas sobre los celulares hacen parte de una propuesta más amplia para crear el Pacto Santanderiano por los Entornos Escolares Seguros. El proyecto contempla lineamientos sobre convivencia escolar, desarrollo socioemocional y uso responsable de los dispositivos electrónicos personales. La iniciativa reúne así el manejo de los equipos en el aula con otras medidas orientadas al bienestar de los estudiantes.

El proyecto también contempla que, de ser aprobado, las instituciones educativas presenten cada año un informe ante la Asamblea Departamental sobre los avances y resultados de la estrategia. Ese seguimiento permitiría conocer cómo se aplican las medidas en los colegios. Las disposiciones del proyecto siguen en trámite y su alcance dependerá del articulado que apruebe la Asamblea.