Ministro de Defensa visitó en el HUS de Bucaramanga a militares heridos en ataque con drones en Bolívar

Bucaramanga

El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, visitó el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga, donde reciben atención los militares heridos en el ataque terrorista contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar.

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Durante el recorrido, el jefe de la cartera de Defensa saludó a los soldados y a sus familias, les expresó su solidaridad y les transmitió un mensaje de fortaleza y respaldo del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

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Ministro de Defensa reconoció al personal médico del HUS

Mora López también agradeció a los médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud del Hospital Universitario de Santander por el cuidado que brindan a los uniformados, y reiteró que el Gobierno nacional acompañará a los militares y a sus familias durante todo el proceso de recuperación.

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“No están solos. Estamos con ustedes, con sus familias y con los profesionales de la salud que los acompañan en su recuperación”, fue el mensaje compartido por el Ministerio de Defensa.

Así fue el ataque con drones en Santa Rosa del Sur, Bolívar

El atentado ocurrió el sábado 7 de noviembre, cuando drones cargados con explosivos atacaron las instalaciones militares de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar. El hecho dejó tres militares muertos y decenas de heridos, que fueron trasladados a centros asistenciales de Barrancabermeja y Bucaramanga.

El ministro de Defensa atribuyó el ataque al ELN y aseguró que se trató de una retaliación por la captura de alias ‘Carrito’, cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó.

Militares heridos se recuperan en Bucaramanga

Tras el ataque, el HUS informó que atendía a ocho militares de entre 19 y 32 años. Dos de ellos fueron intervenidos quirúrgicamente de inmediato y permanecían en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Las imágenes compartidas por la prensa del Ejército Nacional muestran al ministro junto a los soldados en sus camas de hospital, acompañado de sus familiares y de mandos militares de la Segunda División.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional y Prensa Ejército Nacional – Segunda División.