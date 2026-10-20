Millonario cargamento de cocaína fue descubierto antes de salir de Colombia: esto encontraron

Colombia

Un millonario cargamento de cocaína que pretendía salir de Colombia hacia Europa fue descubierto por las autoridades durante un operativo adelantado en el puerto de Cartagena, donde uniformados de la Policía Nacional encontraron más de siete toneladas de la sustancia mezcladas con panela pulverizada.

El procedimiento, permitió la incautación de 7.646 kilos y 400 gramos de cocaína, que habían sido ocultados mediante una modalidad con la que los responsables buscaban evadir los controles de inspección de mercancías destinadas al comercio internacional.

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Según la información entregada por las autoridades, el cargamento tenía como destino los Países Bajos. Durante las labores de verificación, integrantes de la Dirección de Antinarcóticos detectaron irregularidades en la mercancía y adelantaron los procedimientos correspondientes, que permitieron establecer la presencia de la sustancia.

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La operación, desarrollada en el marco de la Estrategia Esmeralda, representa uno de los resultados más importantes contra el narcotráfico en esta terminal marítima. De acuerdo con la Policía Nacional, se trata de la mayor incautación de cocaína registrada en el puerto de Cartagena durante los últimos diez años.

Las autoridades estiman que el cargamento tendría un valor superior a los $42.000 millones y que su comercialización ilegal podría representar al menos 19 millones de dosis, cifras que evidencian la magnitud de la operación.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó el resultado y señaló que las acciones contaron con cooperación internacional, incluida la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Por ahora, no se han confirmado capturas relacionadas directamente con el cargamento ni se ha establecido públicamente qué organización estaría detrás del envío. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y determinar cómo se preparó la mercancía para intentar sacarla del país.