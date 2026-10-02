Brutal ataque contra cuatro jóvenes: tres quedaron dentro del vehículo y uno intentó salir

Cartagena

Un ataque armado registrado en zona rural de Cartagena dejó cuatro jóvenes muertos durante la noche del jueves 1 de octubre. El hecho ocurrió entre los sectores de Tierra Baja y Puerto Rey, en jurisdicción del corregimiento de La Boquilla.

Según información preliminar, las víctimas se movilizaban en un vehículo particular de color blanco cuando fueron interceptadas por hombres armados que, al parecer, se desplazaban en motocicletas. Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra el automotor y posteriormente huyeron del lugar.

Tres de los jóvenes quedaron sin vida dentro del vehículo. Una cuarta víctima habría alcanzado a salir del automotor, pero fue atacada y su cuerpo quedó a pocos metros del lugar donde terminó detenido el carro.

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Los primeros reportes indican que las víctimas tendrían entre 20 y 22 años y estarían vinculadas con el sector de La Boquilla. La Policía informó que, tras las verificaciones iniciales, los fallecidos registrarían procesos judiciales; sin embargo, las autoridades no han entregado detalles sobre cada caso.

Después del múltiple homicidio comenzó a circular un supuesto panfleto atribuido al Clan del Golfo, en el que esa organización presuntamente se adjudicaría el ataque. No obstante, las autoridades adelantan verificaciones sobre la autenticidad del documento, por lo que hasta el momento no se ha establecido oficialmente qué estructura estaría detrás del crimen.

La Policía Metropolitana y la Fiscalía conformaron un equipo especializado de investigación e inteligencia para establecer el móvil, identificar a los responsables y reconstruir los movimientos de las víctimas y los atacantes.

Indepaz registró el caso como la masacre número 95 ocurrida en Colombia durante 2026. Esta cifra corresponde al seguimiento realizado por esa organización.

Las investigaciones continúan y serán las autoridades judiciales las encargadas de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes ordenaron y ejecutaron el múltiple homicidio.