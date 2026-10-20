Salario mínimo 2027 en Colombia: propuestas, cifras y fechas clave de la negociación

Colombia

La discusión sobre el salario mínimo 2027 en Colombia ya comenzó. Las centrales obreras y las confederaciones de pensionados acordaron construir una sola propuesta de aumento, mientras analistas económicos y firmas del sector financiero advierten que, tras el alza récord de 2026, el próximo aumento del salario mínimo debería ser moderado para no presionar la inflación ni el empleo formal.

Hoy el salario mínimo 2026 es de $1.750.905 mensuales. A esa cifra se suma un auxilio de transporte de $249.095, para un ingreso total de $2.000.000 para quienes ganan hasta dos salarios mínimos. Ese monto fue el resultado de un incremento de 23,7 %, el más alto en décadas.

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¿Cuánto podría subir el salario mínimo en 2027?

Todavía no hay una cifra oficial. Estas son las propuestas y estimaciones conocidas hasta ahora:

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38,5 %: es el porcentaje que planteó Fabio Arias, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Llevaría el mínimo a cerca de $2.425.003, sin auxilio de transporte. Por ahora no es la posición oficial de las centrales.

es el porcentaje que planteó Fabio Arias, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Llevaría el mínimo a cerca de $2.425.003, sin auxilio de transporte. Por ahora no es la posición oficial de las centrales. 8 %: es el incremento que Corficolombiana considera técnicamente deseable, con base en una inflación proyectada de 6,8 % al cierre de 2026 y un crecimiento de la productividad de 1,2 %. El mínimo quedaría en $1.890.977.

es el incremento que Corficolombiana considera técnicamente deseable, con base en una inflación proyectada de 6,8 % al cierre de 2026 y un crecimiento de la productividad de 1,2 %. El mínimo quedaría en $1.890.977. Entre 8 % y 10 %: es el rango que propone Audrey Rodríguez, gerente de Grupo Lexacty, que suma una inflación cercana al 7 % y un punto de productividad.

Así quedaría el salario mínimo 2027 según el porcentaje de aumento

Aumento Salario mínimo 2027 (sin auxilio) Incremento mensual 6,29 % $1.861.037 $110.132 8 % $1.890.977 $140.072 10 % $1.925.996 $175.091 38,5 % $2.425.003 $674.098

Cálculos sobre la base de $1.750.905. Los escenarios de 6,29 %, 8 % y 10 % corresponden a simulaciones de la firma Crowe Colombia; no son propuestas oficiales.

Sindicatos y pensionados llegarán con una sola propuesta

El Comando Nacional Unitario (CNU) trabaja en una propuesta conjunta con cinco organizaciones: la CUT, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación Democrática de Pensionados (CDP) y la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC).

La cifra se presentará ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales cuando el Gobierno nacional la convoque formalmente. Para sustentarla, el CNU consultará a economistas, centros de pensamiento e instituciones académicas, entre ellas centros de investigación de la Universidad Nacional. Según el presidente de la CUT, Nelson Alarcón, el objetivo es llegar con "una propuesta unificada, con respaldo técnico".

Las advertencias de los expertos sobre la inflación y el empleo

Del lado de los analistas, el argumento central es la inflación en Colombia. Según Corficolombiana, la inflación anual pasó de 5,09 % en diciembre de 2025 a 6,29 % en septiembre de 2026, y el alza del salario mínimo explicaría cerca de la mitad de ese avance. En ese periodo, el Banco de la República subió su tasa de interés en 300 puntos básicos, hasta 12,25 %.

Henry Amorocho, de la Universidad del Rosario, calculó que un ajuste de 38,5 % aumentaría el déficit fiscal en unos $11 billones, equivalentes a 0,55 % del PIB. Por su parte, Luis Fernando Mejía, de Lumen, advirtió que muchas micro y pequeñas empresas no podrían asumir un aumento de esa magnitud en sus costos laborales.

La informalidad laboral también está en el centro del debate. De los 660.000 empleos creados en el primer semestre de 2026, el 85 % correspondió a personas que ganan menos de un salario mínimo, según el informe de Corficolombiana, que además propone discutir un salario mínimo diferenciado por regiones.

Fechas clave de la negociación del salario mínimo 2027

30 de noviembre: publicación del dato de productividad total de los factores, uno de los insumos técnicos de la negociación.

publicación del dato de productividad total de los factores, uno de los insumos técnicos de la negociación. Finales de noviembre e inicios de diciembre: se concentra la discusión del porcentaje en la mesa de concertación.

se concentra la discusión del porcentaje en la mesa de concertación. 15 de diciembre de 2026: plazo legal, según la Ley 278 de 1996, para que Gobierno, empresarios y trabajadores lleguen a un acuerdo.

plazo legal, según la Ley 278 de 1996, para que Gobierno, empresarios y trabajadores lleguen a un acuerdo. 30 de diciembre de 2026: si no hay consenso, el Gobierno debe fijar el salario mínimo por decreto.

si no hay consenso, el Gobierno debe fijar el salario mínimo por decreto. 1 de enero de 2027: empieza a regir el nuevo salario mínimo.

Lo que también cambia en 2027

El salario mínimo es la referencia para el auxilio de transporte, los aportes a seguridad social y otros pagos laborales. Además, desde el 1 de julio de 2027 el recargo por trabajar en domingos y festivos pasará del 90 % al 100 %. Según Crowe Colombia, ese recargo equivale hoy a $7.504 por hora y, con un aumento de 8 % del mínimo, subiría a $9.005.

Preguntas frecuentes sobre el salario mínimo

¿Cuál es el salario mínimo en Colombia en 2026?

Es de $1.750.905 mensuales. Con el auxilio de transporte de $249.095, el ingreso total llega a $2.000.000.

¿Cuándo se conocerá el salario mínimo 2027?

La mesa de concertación tiene plazo hasta el 15 de diciembre de 2026. Si no hay acuerdo, el Gobierno debe expedir el decreto a más tardar el 30 de diciembre.

¿Quién define el aumento del salario mínimo?

Lo negocian el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Si no hay consenso, lo fija el Gobierno por decreto.