Duro golpe al Clan del Golfo: dos capturados y una gigantesca caleta al descubierto.

Colombia

Un importante golpe contra el Clan del Golfo se registró en la vereda Bocas de la Zorra, zona rural de Zaragoza, Antioquia, donde tropas del Ejército Nacional, con apoyo de la Sijín de la Policía, adelantaron una operación contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario.

El procedimiento dejó dos presuntos integrantes capturados, un hombre sometido voluntariamente a las autoridades y un menor de edad recuperado. Entre los detenidos está Alexander Romero Tano, alias ‘80’, quien, según el Ejército, tendría una trayectoria de más de 30 años dentro de la organización y actualmente cumplía funciones como caletero y radista.

Pero las autoridades también encontraron una importante infraestructura logística. Fueron incautados ocho fusiles, dos pistolas, 1.330 cartuchos, 1.200 detonadores, 731 metros de cordón detonante y nueve granadas improvisadas acondicionadas para ser lanzadas desde drones.

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Además, las tropas desmantelaron una central de comunicaciones donde hallaron 19 radios, 19.200 baterías, cargadores, antenas y teléfonos celulares. También fueron encontrados 70 uniformes tipo Policía con distintivos de las AGC, entre otros elementos de intendencia.

Los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar con su judicialización, mientras el menor recuperado fue entregado a la Personería Municipal de Zaragoza.