De compañeros a protagonistas de una tragedia: un patrullero murió y otro fue capturado

Colombia

Un grave hecho ocurrido dentro de la Estación de Policía de Puerto Asís, Putumayo, terminó con la vida del patrullero Deiner José Romero Silva y dejó a otro uniformado capturado mientras las autoridades intentan esclarecer qué sucedió.

De acuerdo con la información preliminar, hacia las 12:55 de la tarde de este jueves 3 de septiembre, varios policías se encontraban en formación cuando uno de los uniformados habría accionado su arma de dotación contra su compañero.

Romero Silva fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de Puerto Asís; sin embargo, ingresó sin signos vitales.

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El patrullero señalado de accionar el arma fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente. El caso será investigado en el marco de la Jurisdicción Penal Militar y Policial.

Por ahora, no existe información oficial que permita establecer qué originó lo sucedido. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo y esclarecer lo ocurrido dentro de la estación.