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De compañeros a protagonistas de una tragedia: un patrullero murió y otro fue capturado

Deiner José Romero Silva fue trasladado a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales. El uniformado presuntamente involucrado quedó a disposición de las autoridades.

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De compañeros a protagonistas de una tragedia: un patrullero murió y otro fue capturado
Las autoridades investigan las circunstancias en las que un patrullero perdió la vida dentro de la Estación de Policía de Puerto Asís.

Un grave hecho ocurrido dentro de la Estación de Policía de Puerto Asís, Putumayo, terminó con la vida del patrullero Deiner José Romero Silva y dejó a otro uniformado capturado mientras las autoridades intentan esclarecer qué sucedió.

De acuerdo con la información preliminar, hacia las 12:55 de la tarde de este jueves 3 de septiembre, varios policías se encontraban en formación cuando uno de los uniformados habría accionado su arma de dotación contra su compañero.

Romero Silva fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de Puerto Asís; sin embargo, ingresó sin signos vitales.

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El patrullero señalado de accionar el arma fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente. El caso será investigado en el marco de la Jurisdicción Penal Militar y Policial.

Por ahora, no existe información oficial que permita establecer qué originó lo sucedido. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo y esclarecer lo ocurrido dentro de la estación.

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