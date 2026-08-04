Así quedó conformada la nueva cúpula de la Policía del gobierno De la Espriella

Colombia

El presidente electo Abelardo de la Espriella habría definido quién estará al frente de la Policía Nacional durante el inicio de su gobierno. El elegido sería el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, quien asumiría la Dirección General de la institución tras la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

El mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos, entre ellos la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, además de responsabilidades en áreas relacionadas con inteligencia, seguridad y operaciones policiales.

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La eventual designación se enmarca en los cambios que prepara el nuevo Gobierno para fortalecer la estrategia de seguridad ciudadana y reorganizar el alto mando de la Fuerza Pública de cara al inicio del mandato presidencial.

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Se espera que, una vez Abelardo de la Espriella asuma oficialmente la Presidencia de la República, el Gobierno confirme mediante los actos administrativos correspondientes los nombramientos de la nueva cúpula de la Policía Nacional