Domiciliario quedó herido tras recibir varios impactos de bala en Piedecuesta

Piedecuesta

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la noche de este lunes 19 de octubre en el municipio de Piedecuesta, donde un joven de 22 años resultó gravemente herido tras ser atacado a disparos por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta. El atentado ocurrió en plena vía pública y generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades después de escuchar varias detonaciones.

La víctima de 22 años, quien se desempeña como domiciliario. Según información preliminar, el ataque ocurrió aproximadamente a las 11:08 de la noche en el barrio Prados de Villanueva, cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de color oscuro llegaron hasta el lugar donde se encontraba el joven.

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De acuerdo con las primeras versiones de testigos, los desconocidos se acercaron al joven y, sin mediar palabra, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra su humanidad. El joven recibió tres impactos de bala en su cuerpo, mientras los responsables escaparon rápidamente del sector.

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Fueron los propios habitantes de la zona quienes, al percatarse de lo ocurrido, auxiliaron al joven y lo trasladaron hasta la Clínica de Piedecuesta, donde recibió atención médica de urgencia.

Tras recibir el llamado de alerta, varias unidades de la Policía se desplazaron hasta el lugar de los hechos y adelantaron las primeras verificaciones para establecer cómo ocurrió el atentado.

Los investigadores buscan determinar si el atentado fue dirigido específicamente contra el joven y cuáles serían las circunstancias que lo motivaron.

El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades continúan recopilando información que permita identificar a los agresores y esclarecer lo sucedido durante la noche del lunes en Piedecuesta.