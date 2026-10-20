ESSA cobrará más a quienes excedan su consumo de energía en Santander: así funcionará la medida

Santander

Los usuarios del servicio de energía eléctrica en Santander deberán prestar mayor atención al consumo registrado en sus viviendas y establecimientos comerciales, debido a la aplicación de un programa nacional que contempla cobros adicionales para quienes superen determinados límites. La Electrificadora de Santander (ESSA) explicó que esta medida busca incentivar el ahorro de electricidad y reducir el riesgo de un eventual racionamiento ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

La disposición, establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) mediante la Resolución 101 120 de 2026, comenzó a aplicarse el pasado 1 de septiembre y tendrá una duración inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga. Su implementación es obligatoria para las empresas comercializadoras y cobija a los usuarios regulados que no se encuentren dentro de las excepciones previstas en la normativa.

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De acuerdo con ESSA, cada usuario tendrá una meta individual de consumo calculada a partir de su comportamiento histórico durante los últimos doce meses. Esto significa que no todos los hogares tendrán el mismo límite, pues la empresa tomará como referencia la cantidad de energía que habitualmente utiliza cada inmueble.

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¿Cuánto deberá pagar si consume más energía de la permitida?

La regulación establece que los usuarios podrán consumir hasta el 110 % de su meta individual sin recibir cobros adicionales. Sin embargo, cuando superen ese porcentaje, los kilovatios-hora (kWh) que excedan el límite tendrán un recargo que dependerá del estrato socioeconómico o del tipo de usuario.

Para los hogares de estratos 1, 2 y 3, el consumo excedente tendrá un recargo del 30 % sobre la tarifa regulada de referencia. En los estratos 4, 5 y 6, el aumento será del 50 %, mientras que los establecimientos comerciales e industriales del mercado regulado deberán asumir un recargo del 70 % sobre los kilovatios que superen el límite establecido.

Es importante aclarar que estos porcentajes no se aplicarán sobre el valor total de la factura, sino únicamente sobre la energía consumida por encima del 110 % de la meta individual. Por lo tanto, un usuario que exceda ligeramente su límite no tendrá un incremento del 30 %, 50 % o 70 % sobre toda su cuenta de energía.

Así se calculará el cobro adicional en la factura

Para entender cómo funcionará la medida, se puede tomar como ejemplo una vivienda de estrato 2 con una meta mensual de 200 kWh. En este caso, el usuario podrá consumir hasta 220 kWh sin generar recargos. Si durante el periodo de facturación registra 250 kWh, el cobro adicional se calculará únicamente sobre los 30 kWh que superaron el límite permitido.

Si la tarifa regulada de referencia utilizada para el cálculo fuera de 800 pesos por kWh, el recargo correspondiente al 30 % equivaldría a 240 pesos adicionales por cada kilovatio excedente. En consecuencia, el usuario pagaría 7.200 pesos adicionales, además del cobro ordinario de su factura. Esta cifra es ilustrativa y el valor real dependerá de la tarifa aplicable a cada usuario.

También habrá beneficios para quienes reduzcan el consumo

El programa no contempla únicamente cobros adicionales. Los usuarios que logren reducir su consumo por debajo del 90 % de su meta individual podrán acceder a incentivos económicos que se reflejarán como saldos a favor en sus facturas, una vez se realice la liquidación correspondiente.

Los recursos destinados a estos reconocimientos provendrán de los cobros adicionales recaudados por consumos superiores a los límites establecidos. Sin embargo, la empresa aclaró que el beneficio no está garantizado, ya que dependerá del dinero efectivamente recaudado y de las condiciones definidas en la regulación.

¿Quiénes estarán exentos de los cobros?

ESSA precisó que existen excepciones para determinados usuarios e instituciones, entre ellos establecimientos de salud, centros educativos, organismos de atención de emergencias, instituciones de seguridad, centros penitenciarios y usuarios que cuentan con medidores de energía prepago, conforme a las condiciones establecidas por la CREG.

También podrán solicitar su exclusión las personas que necesiten utilizar de manera permanente equipos eléctricos indispensables para preservar su vida o su salud. Para ello deberán presentar ante la empresa la documentación médica correspondiente.

Llamado a los usuarios de Santander

La Electrificadora de Santander reiteró la importancia de adoptar medidas de ahorro, como apagar las luces innecesarias, desconectar equipos que no estén en uso, aprovechar la iluminación natural y utilizar eficientemente los electrodomésticos de mayor consumo.

La empresa explicó que este programa no representa una modificación general de las tarifas del servicio de energía, sino un mecanismo temporal que establece cobros diferenciados por consumos superiores a las metas individuales.

Los usuarios podrán consultar información sobre el programa y las condiciones aplicables a través de los canales oficiales de ESSA. La recomendación es revisar periódicamente el consumo registrado en la factura y conocer la meta correspondiente a cada inmueble para evitar cobros adicionales durante la vigencia de la medida.