Ataque con explosivo contra la Policía dejó varios heridos.
El hecho ocurrió en el barrio Alfonso López, cerca de la cárcel de mujeres La Magdalena. Dos hombres en motocicleta serían los responsables.
Un ataque con un artefacto explosivo contra un puesto de control de la Policía Nacional dejó seis personas heridas durante la mañana de este miércoles 7 de octubre en Popayán, Cauca.
El hecho se registró en el barrio Alfonso López, en inmediaciones de la cárcel de mujeres La Magdalena, donde varios uniformados adelantaban labores de registro y control ciudadano.
De acuerdo con los reportes preliminares conocidos hasta el momento, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al lugar y el parrillero habría lanzado un artefacto explosivo contra los policías. Posteriormente, los responsables huyeron del sector.
La detonación dejó como saldo preliminar seis personas lesionadas: tres integrantes de la Policía Nacional y tres civiles que se encontraban en la zona. Los afectados fueron trasladados a centros asistenciales de Popayán para recibir atención médica.
Las primeras versiones señalan que el elemento utilizado podría corresponder a una granada de fragmentación; sin embargo, este dato continúa bajo verificación de los investigadores y deberá ser confirmado mediante los análisis técnicos correspondientes.
Tras el ataque, las autoridades acordonaron el sector y activaron operativos de búsqueda para tratar de ubicar a los responsables. También comenzó la revisión de cámaras de seguridad instaladas en la zona con el propósito de establecer la ruta utilizada para escapar.
La Policía y demás organismos de seguridad mantienen las investigaciones para determinar quiénes estarían detrás del ataque y establecer si existe participación de alguna estructura armada ilegal.
Por ahora, las autoridades no han atribuido oficialmente el atentado a ningún grupo en particular, por lo que las investigaciones continúan.