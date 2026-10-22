Estados Unidos restringe visas a Ricardo Roa y seis políticos colombianos.

Política

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 22 de octubre nuevas restricciones de visa contra siete ciudadanos colombianos y sus familiares, entre ellos Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, así como Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo y exrepresentante a la Cámara, vinculado al proceso judicial por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado, que explicó que las medidas forman parte de una política dirigida a restringir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos extranjeros que, según las autoridades estadounidenses, estén relacionados con actividades de corrupción o narcotráfico que puedan afectar la estabilidad de gobiernos democráticamente elegidos.

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Además de Ricardo Roa y Wadith Manzur, la lista incluye a Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo; Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara; Julio Elías Chagüí Flórez, exsenador; Liliana Esther Bitar Castilla, exsenadora, y José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.

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Las restricciones también se extienden a familiares de los ciudadanos mencionados. En su comunicación, Washington señaló que la medida se enmarca en una actuación que alcanza a 21 personas en Colombia, aunque solo identificó públicamente a los siete dirigentes y exfuncionarios.

Ricardo Roa y Wadith Manzur, entre los señalados

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Ricardo Roa, quien estuvo al frente de Ecopetrol y dirigió la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El exdirectivo enfrenta investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la financiación de esa campaña y un proceso por supuesto tráfico de influencias vinculado con la adquisición de un apartamento en Bogotá.

En el caso de Wadith Manzur, su nombre aparece relacionado con la investigación por presuntas irregularidades en la UNGRD. La Corte Suprema de Justicia lo acusó por el supuesto delito de cohecho impropio y ordenó una medida de detención preventiva en marzo de 2026.

En ese mismo expediente también figura Karen Manrique, investigada por presuntos acuerdos entre congresistas y funcionarios del anterior Gobierno para favorecer proyectos públicos a cambio de respaldar operaciones de crédito.

No obstante, el Departamento de Estado no explicó qué hechos específicos motivaron la inclusión de cada persona en las restricciones migratorias. La decisión estadounidense tampoco equivale a una condena penal contra quienes aparecen en el listado.

Estados Unidos endurece las restricciones migratorias

Las medidas se sustentan en una política anunciada el pasado 28 de septiembre por el Gobierno de Donald Trump y se relacionan con los compromisos establecidos en la iniciativa regional Escudo de las Américas, enfocada en la cooperación contra la corrupción, el narcotráfico y otras actividades criminales.

El Departamento de Estado indicó que esta política permite restringir el otorgamiento de visas a extranjeros cuando existan motivos razonables para considerar que su ingreso o sus actividades podrían generar consecuencias adversas para la política exterior estadounidense.

Washington también expresó su respaldo a los esfuerzos del Gobierno colombiano, encabezado por Abelardo de la Espriella, para combatir la influencia de organizaciones criminales en instituciones públicas y organismos del Estado.

La decisión se suma a otras restricciones anunciadas durante las últimas semanas contra ciudadanos latinoamericanos. Por ahora, no se conocen públicamente los detalles particulares de cada expediente ni eventuales respuestas de todos los colombianos incluidos en el listado.